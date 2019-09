L’an 10 des massacres du 28 septembre : ‘’nous sommes rassurés que le procès va se tenir’’ (Asmaou Diallo de l’AVIPA)

A 48 heures de la commémoration du 10è anniversaire du massacre du 28 septembre 2009, la présidente l’association des victimes de ce massacre, Asmaou Diallo laisse entendre que les choses évoluent petit-à-petit et qu’ils ont l’espoir que le procès va bientôt se tenir.

« La commémoration des massacres du 28 septembre, c’est après demain, il fera 10 ans depuis que ces actes crapuleux ont eu lieu. Des femmes ont été violées, des gens tués, certains blessés, il y’a eu également des portés disparus. Ça fait 10 ans que nous faisons les mêmes démarches, nous voulons la tenue du procès mais jusqu’à présent, nous n’avons rien de claire. Présentement, les choses évoluent petit-à-petit puisque nous savons dorénavant où le procès va se tenir, c’est à la Cour d’Appel. Donc dès l’instant que cette date a été connue, nous sommes tranquilles et nous sommes rassurés que le procès va se tenir. En plus, le montant que le gouvernement doit décaisser pour le procès est connu, ce qui reste c’est de connaitre la date du procès et avoir des magistrats qui vont faire le procès. Ce sont ces deux chose qui restent. Quand ces deux choses seront réglées, nous allons automatiquement aller au procès », explique-t-elle entre autres.

Parlant du nombre de victimes répertoriées par son association, notre interlocutrice a tenu à préciser : « Dans notre registre, nous avons répertorié 439 victimes enregistrées. Nous demandons au Président de la République de tout faire pour que procès se tient avant qu’il ne quitte au pouvoir puisque c’est après ces massacres qu’il a été élu à la tête du pays », plaide Asmaou Diallo.

A noter que l’AVIPA espère voir toutes les personnes inculpées dans ce dossier surtout l’ancien président la junte militaire, Capaitaine Moussa Dadis Camara prendre part au procès, le jour où il va se tenir.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83