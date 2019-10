L’ancien ministre Galéma Guilavogui n’est plus : un baobab se couche

Brillant intellectuel, professeur Denis Galéma Guilavogui qui fut ministre de l’Education de Sékou Touré et Lansana Conté a rendu l’âme mercredi des suites de maladie. Homme pétri d’expérience et révolutionnaire dans l’âme, Galéma Guilavogui a été l’un des piliers de la réforme du système éducatif guinéen pendant près de 30 ans.

A sa retraite, feu Galéma, respecté et adulé, s’est consacré à l’écriture au style incisif d’un polémiste. Il a publié plusieurs tribunes sur l’évolution socio-politique de la Guinée.

« (…) Depuis un certain temps, on nous sert un florilège d’articles de journaux, d’interviews et d’interventions à différentes radios dont la tendance est ostensiblement de travestir l’histoire de la Guinée et de la réécrire selon le bon vouloir de certains individus », écrivait-il dans un article resté célèbre intitulé « « seule la vérité peut nous réconcilier.

Youssouf KEITA