L’ancien ministre Siaka Barry porté à la tête du parti Guinée Débout

L’ancien ministre guinéen de la Culture, des sports et du patrimoine historique Siaka Barry a été porté sans difficulté dimanche dernier à Matoto à la tête de Guinée débout…

« Le Parti politique MPDG qui vient d’adhérer à notre grande coalition a tenu ce week-end son congrès national à notre siège de Yimbaya-Tannerie sous la supervision du Ministère de l’administration du territoire. Le congrès a décidé d’unir ce parti avec tous les autres mouvements révolutionnaires (MVA, Osons La Guinée Debout, Génération Debout, AJELGUI, GCA…etc) et de changer d’appellation pour devenir désormais GUINÉE DEBOUT.

À l’issue du congrès, j’ai eu l’honneur d’être élu président dudit Parti en remplacement de Mr Touré Cheick Mamoudou (qui était à la tête du parti depuis 5 ans).

Le congrès a recommandé au Parti Guinée Debout d’être un parti indépendant, libre, centriste et non affilié à aucune mouvance politique actuelle (Pouvoir comme Opposition).

Le lancement officiel des activités du Parti (en vue des futures élections législatives et présidentielles) se fera en décembre prochain suivi d’une grande conférence de presse.

Merci à la jeunesse guinéenne d’avoir toujours cru en ce combat depuis le départ ! L’avenir nous en dira mieux !!! », a écrit Siaka sur son compte Facebook

Mediaguinee