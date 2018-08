Lansana Komara à la Caisse nationale : ‘’je suis vraiment satisfait’’

Le ministre de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail, Lansana Komara a effectué mardi une visite dans les locaux de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à Téminétaye, dans Kaloum.

Objectif : s’enquérir de l’état de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale dirigée par Malick Sankhon.

Selon, le directeur général adjoint de la CNSS, Ibrahima Kalil Sakho, « le ministre est venu à la source pour se renseigner sur le mode de fonctionnement de notre institution. Comme vous le savez c’est un vaste programme qui a été engagé au niveau de notre institution, nous lui avons expliqué tous les problèmes. Il est venu toucher du doigt, et voir comment nous sommes installés dans notre institution. Et lorsque vous voyez ce grand immeuble qui a été construit sur la base des cotisations des travailleurs et dire aujourd’hui qu’on est en manque de place dedans, on ne peut pas le comprendre. Mais lorsque le ministre est arrivé, nous lui avons expliqué tous nos problèmes, sur le code de sécurité sociale, sur la réorganisation de l’accès de cotisations et l’amélioration des conditions de vie des assurés ».

En réponse, le ministre a déclaré que c’est une activité qui fait partie de mon programme. « Et je me suis donné comme objectif de visiter tous les services relevant de mon département. Je viens de terminer la visite, je suis vraiment satisfait parce que j’ai vu comment sont installés les services qui relèvent de mon département, ça c’est extrêmement important. Et ça permet de me faire une idée de fonctionnement de département, et me projeter aussi dans l’avenir. Voilà pourquoi je suis venu pour voir tous les secteurs au niveau de la caisse nationale de sécurité sociale ».

Plus loin, il a souligné : »et demain ça sera le tour d’un autre service, etc. Et c’est ce qui va aboutir aussi à la visite des écoles, vous n’êtes pas sans savoir que le département de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et du travail est un vaste département, on ne peut pas terminer la visite en un mois. Mais je suis en train de le faire au fur à mesure ça me donne déjà beaucoup d’idées qui me permettent de me projeter dans un avenir très proche« .

A noter qu’au cours de cette visite du ministre Lansana Komara, une présentation sur le fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale a été faite par un cadre de la direction. Avant de prendre congé des lieux, le ministre a fait le tour des directions la CNSS.

Elisa Camara

