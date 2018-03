Lansana Komara à l’AG du RPG : ‘’l’UFDG n’a jamais gagné une élection, a toujours perdu et toujours contesté les résultats’’

Lors de l’Assemblée générale du Rpg Arc-en-ciel (parti au pouvoir) de ce samedi à Gbessia, le secrétaire administratif, Lansana Komara n’a pas fait le cadeau à l’UFDG de Cellou Dalein Diallo. A l’en croire, ce n’a jamais gagné une élection, elle a toujours perdu et toujours contesté les résultats.

Cellou l’a dit qu’il va rendre le pays ingouvernable pendant la magistrature du président Alpha Condé, il est sur cette voie

« De revendications en revendications, ils veulent nous amener vers le chaos. Et ça le peuple de Guinée n’acceptera jamais. Ils sont toujours des éternels contestataires. Toutes les élections sont contestées par le président de l’UFDG. Ils ont accepté les résultats de 2010 du bout des lèvres. Et il l’a dit qu’il va rendre le pays ingouvernable pendant la magistrature du président Alpha Condé. Il est sur cette voie. Donc, ne vous laissez pas distraire. Depuis qu’ils ont commencé à participer aux élections, ils n’ont jamais gagné une élection, ils ont toujours perdu et toujours contesté les résultats. Et c’est cette logique de contestation qui continue », a déclaré Lansana Komara, apparemment très remonté.

Nous ne sommes pas étonnés qu’ils continuent à contester les résultats. Gardez votre sérénité, il n’y a pas de feu en la demeure. Le RPG a gagné

Et d’enfoncer le clou, « (…) Nous avons passé les élections dans de bonnes conditions malgré les accusations de l’opposition. Vous savez qu’avant même les élections, cette opposition avait déjà commencé à contester les résultats. Donc, nous ne sommes pas étonnés qu’ils continuent à contester les résultats. Gardez votre sérénité, il n’y a pas de feu en la demeure. Le RPG a gagné dans l’écrasante majorité des communes de Guinée. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas tout gagner à 100% parce que nous sommes dans un multipartisme intégral même les petits partis peuvent avoir aussi leur part. Mais la part du lion est réservée au RPG Arc-en-ciel grâce à votre mobilisation ».

Restez vigilants parce que nos ennemis veulent déstabiliser notre système, ils veulent démontrer à la face du monde qu’en Guinée qu’il n’y a pas de loi

Par ailleurs, Lansana Komara membre du bureau politique national a aussi invité les militants du RPG à rester très mobilisés. « Nous vous invitons toujours à vous mobiliser. Cette fois-ci, la mobilisation a été très maigre. Prochainement, nous invitons à la mobilisation, ce qui continuera à faire de nous le parti fort en République de Guinée. Donc, nous invitons aussi à la vigilance. Restez vigilants parce que nos ennemis veulent déstabiliser notre système, ils veulent démontrer à la face du monde qu’en Guinée qu’il n’y a pas de loi. Et ils veulent montrer qu’il n’y a pas de justice et les juges sont mauvais, c’est leur stratégie. Ne vous laissez pas piéger. Soyez vigilants dans les quartiers et partout. Mais le peuple de Guinée n’acceptera pas (…) », a-t-il lancé.

Depuis la fin des communales du 4 février qui donnent le parti au pouvoir largement vainqueur, l’opposition républicaine conduite le principal opposant multiplient les menaces et appellent à la publication des vrais résultats.

Yaya Dramé

628380576

Commentaires

commentaires