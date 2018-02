Lansana Komara aux militants du RPG Arc-en-ciel : ‘’nous avons 150 communes urbaines et rurales où nous ne négocions avec personne’’

L’assemblée générale hebdomadaire de ce samedi 24 février 2018, s’est tenue sous la présidence d’Elhadj M’bany Sangaré, membre du bureau politique national dudit parti. Il avait à l’ordre du jour trois points essentiels dont les explications relatives aux résultats définitifs des consultations locales du 4 février dernier.

C’est le secrétaire administratif du parti, Lansana Komara qui a eu l’honneur d’annoncer officiellement aux militants et sympathisants ‘’la victoire du parti présidentiel’’ lors de ces dernières élections locales.

‘’Comme vous le savez, nous sortons d’une élection très compliquée qui est basée sur la proportionnelle, c’est-à-dire que chaque parti politique capable de mobiliser le minimum peut briguer un siège avec le système de la proportionnelle. C’est ce qui fait qu’au niveau des communes, vous trouverez plusieurs partis politiques qui vont gérer ensemble les communes. Donc ne vous étonnez pas car, c’est comme ça le système électoral en place. Malgré cette complexité, malgré votre abstention que nous allons analyser et corriger, le RPG Arc-en-ciel a levé la tête’’, a-t-il mentionné.

Poursuivant, il a tenu à préciser avec insistance qu’en termes de voix obtenue, ‘’sur un peu plus de 2 millions de soufrages exprimés, le RPG Arc-en-ciel seul a obtenu plus de plus d’un million trois cent voix. Si nous revenons en terme de sièges obtenus, après tout calcul de la proportionnelle, sur 7012 sièges en tout, le RPG Arc-en-ciel a obtenu près de 3400 sièges. Ce qui avoisine déjà les 55%. Tout ça pour vous dire que notre grand parti reste encore le parti champion de la République de Guinée. Je tiens à vous annoncer que parmi les sièges obtenus, nous en n’avons plus de 150 sièges où nous ne négocions avec personne. Nous avons 150 communes urbaines et rurales où nous ne négocions avec personne. Pour les autres, nous irons négocier et vous connaissez la capacité du RPG Arc-en-ciel en termes de rassemblement. C’est pourquoi je profite de l’occasion pour à tous les élus de ces élections locales que la porte du RPG Arc-en-ciel est grandement ouverte à tout le monde pour gérer ensemble les communes de Guinée dans l’intérêt exclusif du peuple de Guinée. C’est vrai que nous irons au second tour dans certaines communes, mais pour le moment vous pouvez vous réjouir…’’

Par Youssouf Keita, depuis le siège du RPG Arc-en-ciel

+224 666 48 71 30

