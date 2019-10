Lansana Komara aux opposants : ‘’les coups d’Etat sont révolus. Le pouvoir, ce n’est pas dans la rue ni par les armes’’

Au cours de la dernière assemble générale hebdomadaire du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel), son secrétaire administratif, Lansana Komara a envoyé un message « fort » aux opposants du régime du président Alpha Condé. Selon lui, les coups d’Etat sont révolus. Lisez cet extrait !

‘’L’opposition guinéenne en perte de vitesse n’a plus de repère. Elle va dans tous les sens’’

« Militantes, militants et sympathisants. Comme vous le savez, ces derniers jours, l’opposition guinéenne est paniquée. Comme vous le savez, l’opposition guinéenne en perte de vitesse n’a plus de repère. Elle va dans tous les sens. Mais tout ce que nous vous demandons, c’est d’être vigilants, nous les avons à l’œil, tous ce qu’ils sont en train de faire, est connu. Le RPG Arc-en-ciel et gouvernement du Pr Alpha Condé, c’est la force tranquille. Nous, nous considérons que c’est un non-évènement. Nous invitons tous les Guinéens à vaguer à leurs affaires, surtout ne vous laissez pas distraire. Préparons-nous pour les élections. Mobilisez-vous pour la révision des listes électorales, c’est cela l’essentiel. Il faut que le maximum d’électeur soit dans le fichier électoral et cela dépend de votre mobilisation par quartier, par secteur, par district à l’intérieur du pays et par sous-préfecture. Notre opposition cherche des problèmes à l’approche de chaque élection dans le but d’expliquer leur défaite. Faisons confiance à l’Etat, il y a un gouvernement, il y a des lois. Nous exigeons que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur contre les fauteurs de trouble. Car, la République ne saurait accepter l’installation de l’anarchie et le chaos. Il ne faut pas que les jeunes et les femmes se laissent manipuler par les politiciens en manque de repère. Ils ont échoué sur toute la ligne. C’est pourquoi ils sont devenus arrogants (…) Ils sont en train de tenter une aventure qu’ils ne réussiront jamais. Les coups d’Etat sont révolus, ils n’existent plus. Les putschs sont révolus, d’ailleurs ils n’existent plus. Le pouvoir, ce n’est pas dans la rue ni par les armes. C’est dans les urnes… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30