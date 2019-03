Lansana Komara du RPG à propos du fichier électoral guinéen : ‘’c’est le meilleur fichier de la sous-région’’

L’assemblée générale hebdomadaire du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel) de ce samedi 23 mars, s’est tenue sous la présidence de Thierno Madjou Barry dit ‘’Barry Angola’’ en présence d’une foule composée de militants et de sympathisants.

A cette occasion, le secrétaire administratif, Lansana Komara a donné d’amples informations relatives aux nouvelles décisions prises par la CENI dans le cadre de l’amélioration du processus électoral.

D’entrée, il a fait savoir : « Comme vous l’avez suivi ces derniers temps à la télévision et à la radio, la commission électorale nationale indépendante (CENI) a engagé une série de concertations avec les partis politiques dans le but d’une meilleure organisation des élections à venir. On ne voudrait pas parler de ce sujet mais nous sommes obligés de le faire parce que nous avons écouté certains commentaires là-dessus qui ne vont pas dans le bon sens de la part de l’opposition qui, comme l’habitude est en train de dénigrer et de fustiger les élections antérieures et de dénigrer le fichier électoral. Mais, comme vous le savez, toutes les élections que nous avons engagées et toutes les élections auxquelles nous avons participé ont été consensuelles. Avant qu’on ne parte aux élections, il y a eu d’abord le consensus autour de tous les points. Donc, nous sommes vraiment surpris d’entendre certains leaders de l’opposition encore parler de ces élections antérieures. Comme on le dit souvent, les battus ont toujours des arguments, il faut s’afficher à quelque chose pour justifier sa défaite. Donc, ils ont toujours des arguments pour justifier leur défaite. Quant à vous chers militants, militantes et sympathisants, tout ce que nous vous demandons, c’est de vous mobiliser, c’est de rester mobiliser, c’est de tendre la main aux autres et de grandir toujours nos rangs, comme nous sommes en train de le faire et de continuer dans ce sens là. C’est seulement à cela que nous allons gagner toutes les élections, nous avons déjà gagné et nous allons encore gagner. »

Parlant du fichier électoral guinéen, il a tenu à préciser : « Ils (opposants) parlent du fichier. Le fichier guinéen, je vous jure, est le meilleur fichier de la sous-région. Le fichier électoral de la République de Guinée est le meilleur fichier de la sous-région, je le répète encore. En matière électorale, il n’y a pas de fichier parfait. Celui qui vous dit qu’il y a un fichier parfait, ment. Ça, il faut le dire maintenant. Les pays qui ont plus de 200 ans de démocratie, vous avez vu comment ça se passe au niveau de leurs fichiers ? Tout récemment, aux élections en France, vous avez vu qu’il y avait au moins plus de 500 mille doublons dans leur fichier. Alors, qu’on ne nous rabatte pas les oreilles pour dire que le fichier électoral guinéen est mouvais. Nous sommes pleinement d’abord pour améliorer notre processus électoral. C’est ça, la démocratie. Mais le fichier que nous avons est meilleur, ce n’est donc pas la peine de le jeter l’anathème parce que c’est l’un des meilleurs fichiers de la sous-région. Donc, militants, n’ayez pas peur et n’écouter pas surtout ces histoires qui se racontent de gauche à droite. Mobilisons-nous et surtout mettons-nous en ordre de bataille pour les élections à venir et nous sommes convaincus que nous allons gagner, comme nous avons toujours gagné », a-t-il conclu.

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG

