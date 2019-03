Lansana Komara descend Sidya : ‘’les battus ont toujours des arguments’’

Le ministre de l’Enseignement technique et haut responsable du Rpg Arc-en-ciel (au pouvoir) Lansana Komara s’en est pris samedi vertement à Sidya Touré –sans le nommer- qui avait soutenu vendredi lors d’une rencontre avec la CENI que les résultats de la présidentielle de 2010 ont été changés chez l’ancien président de la transition le général Sékouba Konaté.

« Nous sommes obligés de parler de ces rencontres entre la CENI et les partis politiques. Parce que nous avons entendu certains commentaires là-dessus qui ne vont pas dans le bon sens. Il y a l’opposition, comme d’habitude, qui est en train de dénigrer, de fustiger les élections antérieures, de dénigrer le fichier », a fait remarquer M. Komara. Et d’enfoncer le clou : « comme vous le savez, toutes les élections que nous avons engagées, toutes les élections auxquelles nous avons participé, ont été consensuelles. Avant qu’on ne parte aux élections, il y a eu d’abord le consensus autour de tous les points. Donc, nous sommes vraiment surpris d’entendre certaines rumeurs sur les élections antérieures. Vous savez, comme on le dit souvent, les battus ont toujours des arguments. Il faut s’accrocher toujours à quelque chose pour justifier sa défaite ».

Youssouf Keita