Le 17 mai célébré en différé à Mandiana : voici les réactions à chaud de certains citoyens !

Sous l’impulsion du ministre des Hydrocarbures, par ailleurs parrain politique, la préfecture de Mandiana a célébré en différé ce samedi 14 septembre avec faste le 17 mai, marquant la date du retour du champion du RPG Arc-en-ciel, Pr Alpha Condé en Guinée.

Au terme de cette grande mobilisation qui a réunie plusieurs personnes au stade préfectoral, quelques citoyens enthousiasmés se sont prêtés à notre micro. Lisez !

Moussa Diakité dit « Arrêté », Entrepreneur

« Je tire chapeau pour le ministre Diakaria Koulibaly qui se bat nuit et jour pour le président Alpha Condé à Mandiana »

« Nous sommes tous fiers d’être là aujourd’hui pour célébrer en différé cette date historique pour notre grand parti. Comme vous le constatez, tous les citoyens de la préfecture de Mandiana sont mobilisés ce samedi pour dire grand merci au président bâtisseur, Pr Alpha Condé pour l’ensemble des réalisations faites dans la contrée. Tout le monde sait qu’Alpha Condé est un homme de parole, de confiance et de solution. Avant qu’il n’accède à la magistrature suprême du pays, toutes les personnes conscientes savent que la Guinée se trouvait dans un trou. Aujourd’hui, nous sommes contents de voir que notre pays se développe grâce au leadership de notre bien aimé président Alpha Condé. S’agissant de la nouvelle constitution, nous disons que toute la préfecture de Mandiana est prête à aller au referendum au moment venu. Avant terminer, je voudrais tirer mon chapeau pour le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly qui est en train de mener un travail extraordinaire sur le terrain. Ce ministre natif de notre préfecture a fait que tous les citoyens conjuguent de nos jours un même verbe…. »

Mohamed Lamine Diakité, commerçant

« Ceux qui pensent qu’ils pourront faire changer Mandiana se trompent »

« Je suis animé d’un sentiment de joie et de fierté pour la simple raison que la fête d’aujourd’hui a été belle. Mandiana est un fief traditionnel du RPG Arc-en-ciel et cette célébration vient encore de démontrer que personne ne pourra faire changer Mandiana. Nous étions, nous sommes et nous resterons toujours RPG Arc-en-ciel. Ceux qui pensent qu’ils pourront faire changer Mandiana se trompent. Alpha Condé est dans nos cœur et lui demandons de continuer à gérer le pays. Et comme on le dit souvent chez nous, on ne change pas une équipe gagne. Alpha Condé est une chance pour la Guinée. »

Mamadi Kouyaté, communicateur traditionnel

« Nous disons au président Alpha Condé qu’il n’ira pas en 2020 »

« Ce qui vient de se passer ne me surprends pas. Le parrain politique de la préfecture qu’est notre fils ministre Diakaria Koulibaly est très proche des populations de Mandiana. C’est quelqu’un qui œuvre beaucoup pour le développement de Mandiana aux côtés du Président de la République, Pr Alpha Condé. Nous disons bravo au président Alpha Condé pour les nombreux travaux réalisés à Mandiana. Tout le monde sait l’état dans lequel se trouvait la préfecture de Mandiana. Aujourd’hui, grâce aux efforts du président Condé, nous disposons assez d’infrastructures. Nous sommes fiers de lui et nous lui disons qu’il ne partira pas en 2020. D’où d’ailleurs l’impérieuse nécessité de doter notre pays d’une nouvelle constitution… »

Propos recueillis par Youssouf Keita