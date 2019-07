Le Baltimore Sun répond à Trump : « Il vaut mieux avoir des rats que d’en être un »

Le président américain avait décrit cette ville industrielle majoritairement noire comme « un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs ».

On savait Donald Trump fâché de longue date avec CNN. Le président américain ne devrait pas s’entendre beaucoup mieux avec le Baltimore Sun, qui consacre ce dimanche un éditorial au vitriol à sa dernière sortie polémique sur cette ville de l’est des Etats-Unis .

Le milliardaire républicain s’en était violemment pris la veille à Elijah Cummings, élu démocrate du Maryland à la Chambre des représentants. Sa circonscription couvre une large partie de Baltimore, agglomération industrielle majoritairement noire, minée par les problèmes sociaux, la drogue et la violence.

« S’il y a des problèmes, ils sont de sa responsabilité »

« Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs […] Aucun être humain ne voudrait y vivre », avait notamment dénoncé Donald Trump. « Il vaut mieux avoir quelques rats sous nos maisons que d’en être un », lui rétorque le Baltimore Sun ce dimanche.

« Nous voudrions rappeler à M. Trump que le 7e district, et donc Baltimore, fait partie des États-Unis qu’il est censé gouverner, ajoute le quotidien. La Maison Blanche a bien plus de pouvoir pour faire changer Baltimore que M. Cummings. S’il y a des problèmes, ils sont aussi de sa responsabilité car il occupe le poste le plus puissant du pays. »

« Idiot utile »

« Nous souhaitons dire à l’homme le plus malhonnête à occuper le bureau ovale, à celui qui se moque des vétérans, à celui qui attrape fièrement les parties intimes des femmes, à l’homme d’affaires aux faillites en série, à l’idiot utile de Vladimir Poutine et au type qui a dit qu’il y avait des bons gars parmi les néonazis qu’il ne trompe pas les Américains sur sa bien maigre compétence à occuper ce poste », enfonce le texte.

#WEAREBALTIMORE and there's a block party today on my southside street. This is a city of good Americans who deserve more than a grifting, hollow and self-absorbed failure of a man as their president. @realDonaldTrump is a permanent stain on our land. pic.twitter.com/sQAeE7pC1p

— David Simon (@AoDespair) July 28, 2019