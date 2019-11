Le centre de formation et de perfectionnement du Ministère de l’Information et de Communication équipé par le PNUD

C’est dans le cadre de la collaboration entre le Ministère de l’Information et de la Communication et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) que le centre de formation et de perfectionnement dudit ministère vient de recevoir un important lot d’équipements et de mobiliers de bureau de la part de cette institution onusienne.

La cérémonie de remise de ce don a eu lieu ce vendredi 1er novembre, dans les locaux du département en charge de l’Information et de la Communication en présence du ministre Amara Somparé et le représentant du PNUD en Guinée, Luc Grégoire.

Ce don d’une valeur de sept cent seize millions quatre cent cinquante mille de francs guinéens (716 450 000 GNF) soit environ 77, 622 USD est essentiellement composé de 15 ordinateurs de bureau et leurs accessoires, 5 ordinateurs portables et accessoires, 6 hautparleurs, 4 imprimantes multifonctions, 5 écrans plats. 10 chaises de bureau, 10 tables bureautiques, 5 chaises visiteurs, 4 tables de conférence, 30 chaises haut dossiers, 4 écrans plasma (50 et 75 pouces), 1 vidéo projecteur et écran de projection, 1 système moderne de sonorisation, 3 armoires, 1 frigo de 120 litres et 3 climatiseurs.

Ce geste du PNUD vise essentiellement à améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel du Ministère et des hommes et femmes des médias. « Ce don vise à outiller et équiper le département de l’information et de la communication dans la mise en œuvre de sa feuille et dans sa mission d’opérationnalisation de la politique de communication du gouvernement .Il s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé entre le système des Nations Unies et le ministère de l’information et de la communication », dira le représentant le PNUD.

Satisfait de ce geste du PNUD, le ministre Amara Somparé a précisé : « Ces équipements vont être disposés dans le centre de formation et de perfectionnement en technique de l’information et de la communication pour entamer une série de formation des journalistes afin de renforcer leurs capacités et de les rendre beaucoup plus aguerri pour accomplir leur mission d’information de la population guinéenne. Cette émergence passe également forcement par la vulgarisation de certaines politiques mesure et orientation stratégique en matière de développement. Et ceux sont les médias qui sont les croix de transmission les plus indiqués pour permettre aux administrés, aux administrateurs de partager la même vision globale de développement. Donc, la garantie du Ministère, c’est que nous avons un intérêt fondamental à ce que cette formation puisse se tenir et nous nous dirigeons très bientôt vers l’organisation des premières journées sur la professionnalisation et la formation des journalistes. Je crois que là aussi nous pouvons compter à la fois sur l’assistance du PNUD particulièrement, mais plus largement sur celui du système des Nations Unies. »

Répondant à cette requête du ministre, le représentant du PNUD a réitéré l’engagement de son institution à appuyer le Ministère de la Communication et de l’Information dans le cadre de l’organisation des prochaines journées sur la professionnalisation et la formation des journalistes.

