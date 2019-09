Le doyen de la coordination Haali poular de Guinée n’est plus !

Nous venons de l’apprendre. Elhadj Saïkou Yaya Barry, doyen de la coordination Haali Poular de Guinée n’est plus. Son décès est survenu ce lundi à Conakry des suites d’une longue maladie.

Compagnon de l’indépendance, révolutionnaire dans l’âme et fervent défenseur de la cause de la communauté Haali poular et de l’égalité entre tous les citoyens, le défunt, 93 ans, a été très actif dans la vie socio-politique de la Guinée.

Mediaguinee