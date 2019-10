Le FNDC annonce pour mercredi les obsèques des jeunes tués lors des manifs...

La coordination du Front National pour La Défense de la Constitution (FNDC) informe les citoyens de Conakry ainsi que tout le peuple de Guinée, que les jeunes guinéens abattus froidement par les forces de l’ordre, à l’occasion des manifestations pacifiques du FNDC des 14, 15 et 16 octobre 2019, seront inhumés ce mercredi 30 octobre 2019 à 14h au cimetière de Bambéto.

Les obsèques se dérouleront suivant le programme ci-après :

– Levée des corps à la morgue de l’hôpital Ignace Deen à 10H00, suivie d’une marche funèbre jusqu’à koloma.

– Prière à la mosquée Turque de Koloma à 13h30

– Enterrement à 14h au cimetière de Bambéto

La coordination du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC)

Invite toutes les personnes éprises de paix, de justice et de liberté à se joindre à elle pour accompagner à leurs dernières demeures, les dix compatriotes assassinés. Aussi demande-t-elle à tout le peuple de Guinée à faire de ce mercredi 30 octobre 2019, une journée de prières et de recueillement pour le repos de l’âme de toutes les victimes des manifestations politiques et sociales en Guinée.

La coordination du Front National pour La Défense de la Constitution (FNDC) réitère ses condoléances les plus émues aux familles éplorées et au peuple de Guinée tout entier.

Puisse le Tout Puissant Allah, accueillir nos compatriotes dans son paradis éternel. Amine

Ensemble, Unis et Solidaires, Nous vaincrons !

Conakry, le 27 octobre 2019

La Coordination Nationale