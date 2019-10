Le FNDC ‘’exige la libération sans délai et sans conditions de toutes les personnes kidnappées’’

COMMUNIQUE- Les antennes du FNDC signataires de la présente déclaration ont appris avec stupéfaction et indignation, l’arrestation et le confinement des leaders de la coordination du FNDC.

Elles profitent de cette regrettable situation pour rendre responsable les auteurs et commendataires de ces arrestations injustes, non justifiées et arbitraires, de tout ce qui pourrait arriver à leurs collègues arrêtés.

Elles prennent à témoin par la même occasion, l’opinion nationale et internationale sur les intentions du régime de M. Alpha Condé, de vouloir confisquer aux Guinéens toutes les libertés individuelles et collectives que la constitution guinéenne leur garantissent.

Elles réaffirment leurs déterminations, leurs engagements à poursuivre le combat aux côtés du peuple de Guinée afin de sauver sa jeune démocratie acquise aux prix de lourds sacrifices.

Par ailleurs, elles exigent la libération sans délai et sans conditions, de toutes les personnes kidnappées.

Elles invitent enfin, tous les guinéens patriotes épris de paix et de justice, à se mobiliser massivement le lundi 14 octobre 2019, pour dire non à l’imposture. France le 12 octobre 2019

Les coordinateurs des antennes FNDC

N’Faly Kaba (Allemagne)

Hamidou Bah (Canada)

Mamadie Bangoura (France)

Boubacar Sow (Suisse)

Idrissa Barry (Sénégal)

Souleymane Condé (USA)