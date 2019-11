Le FNDC reporte les obsèques des victimes de manifestations prévues ce jeudi à Conakry

C’est le constat fait par le Programme alimentaire mondial dans un communiqué. L’organisation onusienne tire la sonnette d’alarme et fait état de 2,4 millions de personnes qui ont besoin d'une aide d'urgence.

Depuis trente ans, tous les Etats membres de l'ONU sauf les Etats-Unis ont ratifié un traité qui garantit droits et protection à tous les enfants, sans distinction d'aucune sorte.

La Minusma et le HCR soutiennent le retour des habitants du village de Koïgouma qui avaient fui vers la Mauritanie.

La proposition de budget 2020 actuellement examinée au Parlement prévoir de consacrer près d'un tiers du budget à la santé et à l'éducation.

Des dizaines de manifestants pro-démocratie retranchés depuis ce week-end à l'Université polytechnique de Hong Kong continuent de braver les appels des autorités à se rendre et les menaces d'intervention de Pékin.

Deux ans après le lancement de “Compact with Afrika”, l'initiative lancée par l'Allemagne pour promouvoir l'investissement en Afrique réunit ce mardi des dirigeants des pays concernés autour d'Angela Merkel.

Hier on disputait la suite de la 2ème journée des qualifications à la CAN 2021. A Moroni, les Comores ont réalisé un véritable exploit face à l'Egypte. De son côté, la RDC a dû partager les points avec la Gambie.

Depuis un certain temps, l’Algérie est confrontée à une migration de plus en plus importante. Si certains poursuivent leur route vers l’Europe, la plupart s’installent dans le pays