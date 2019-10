Les protestataires ont laissé éclater leur joie à l'annonce de la démission du gouvernement mais ils réclament des changements profonds et rapides dans une société libanaise qui va mal.

Plusieurs villes de la République centrafricaine ont été touchées par de fortes pluies depuis le 21 octobre, provoquant la submersion et la destruction des maisons avec 8.000 personnes actuellement sinistrées.

À un an de l'élection présidentielle, l'ancien chef de la diplomatie Ibrahim Yacoubou, estime que les Nigériens continuent de faire face aux inégalités sociales, à une situation économique difficile et à l’insécurité.

L'ONU et certains acteurs politiques craignent que l'insécurité et le manque de financement mettent en danger le respect du calendrier électoral. Mais l'agence nationale des élections assure que le délai sera respecté.

L'AfD et Die Linke sont les deux partis en tête des régionales de Thuringe, dans l'Est de l'Allemagne. Un nouveau revers pour la CDU et le SPD. Analyse.