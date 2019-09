Le Français Didier Six, nouvel entraîneur du Syli national de Guinée

L’équipe nationale de football -Syli national de Guinée- a un nouvel entraîneur. Son nom, Didier Six. La fédération guinéenne de football a levé le voile lors d’une conférence de presse. Il succède ainsi à Paul Put, limogé pour insuffisance de résultat au lendemain de la Can 2019 en Egypte.

Selon Mathurin Bangoura, 1er vice-président par intérim de la Féguifoot, Didier Six a obtenu une moyenne de 9,27/10 pour un contrat d’une durée de trois ans ou moins. Il a pour objectif de faire qualifier la Gunée à la Can 2021 au Cameroun. Le Guinéen Lappé Bangoura a eu 7,22/10, le Français Daniel Bréard 8,98/10, l’Ivoirien François Zaoui 5/10 et l’Hispano-suisse Français Raoul Savoy 6,95/10;

En tout, ils étaient 87 postulants à ce poste de sélectionneur. La short-liste publiée par la Fédération suite à l’examen des dossiers a ramené les prétendants à 17 dont l’Italien Claudio Ranieri.

Ancien entraîneur du Togo et de l’île Maurice, Didier Six, 65 ans, n’est pas en fonction depuis 2015.

Maciré CAMARA