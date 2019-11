Le gouverneur de Conakry décide : marche du FNDC autorisée, itinéraire modifié et horaires écourtés (copie)

Un rapport publié par l’International Crisis Group constate qu’au Mali, au Niger et au Burkina Faso, le manque de contrôle étatique des sites d’orpaillage artisanaux favorise les groupes terroristes.

Evo Morales dénonce toujours un coup de force en Bolivie après son départ précipité du pouvoir. Peut-on comparer la situation en Bolivie à celle de certains pays africains ou on assiste toujours à des putschs?

Écoutez attentivement, répondez à nos questions et avec un peu de chance vous pourrez gagner un lot surprise de la Deutsche Welle.

Dans un rapport qui sera rendu public mercredi et intitulé "Les voyants au rouge à l’approche de l’élection présidentielle", Amnesty International dit avoir dénombré 70 morts depuis 2015.

Une cinquantaine d'universitaires et de défenseurs des droits de l'Homme interpellent le président français, Emmanuel Macron sur la résolution de la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis trois ans maintenant.

La Conférence mondiale sur la population à Nairobi a pour ambition de faire bouger les lignes en matière de santé et notamment de reproduction.

Les élections législatives et municipales au Cameroun, qui avaient été reportées à deux reprises depuis 2018, se tiendront le dimanche 9 février 2020. L'annonce a été faite samedi dernier par le président Paul Biya.

Primée par Fab-Lab Centrafrique, un concours d’innovation lancé en janvier 2017 par la coopération française et le consortium "relance économique" du fond Bêkou. Le projet vise à soutenir "l’économie de la débrouille".

Les journaux allemands commentent la question de la liberté d'opinion en Allemagne et le débat actuel en Europe sur l'Otan.

En Bolivie les réactions se multiplient au lendemain de l’annonce de la démission du président Evo Morales lâché par la police et par l'armée après trois semaines de protestations.

La chute du Mur de Berlin et la disparition du Rideau de fer a eu des conséquences sur de nombreux Etats du continent qui étaient alliés à la RDA – et plus largement au bloc soviétique.