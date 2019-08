Le livre du journaliste Ibrahima Diallo est enfin là !!!

"Les kits solaires évitent l’émission de 9,5 tonnes de carbone par semaine. Si l’ensemble de la population adopte l’énergie solaire, alors on pourra économiser 5 millions de tonnes de carbone." (Joseph Katswera)

Exilé en Belgique, le fondateur de l’Association pour la Protection des droits humains et des personnes détenues, affirme que le président Pierre Nkurunziza va se représenter au scrutin présidentiel de 2020.

Alors que les routes empruntées par les migrants africains lors de leur voyage vers l'Europe sont de plus en plus périlleuses, d'autres routes voient le jour, notamment vers les États-Unis.

Vainqueurs de Cottbus 3-1, les tenants du titre seront présents au second tour de la compétition.

Des journalistes de l’agence de presse allemande DPA ont pu embarquer à bord d'un vol d’expulsion collective vers l’Afghanistan. Les montées à bord sont souvent houleuses et les opérations ultra-encadrées

Le Front uni pour la défense de la Nation continue de dénoncer l'attribution de contrats d'exploitation des mines à des entreprises chinoises dans le pays qui polluent l'un des plus importants fleuves du pays

12 août 1949-12 août 2019: cela fait 70 ans que les Conventions de Genève ont été adoptées. Mais sept décennies plus tard, ces textes, qui encadrent le droit de la guerre pendant les conflits, sont trop souvent bafoués.

L'achat massif de terres agricoles en Afrique par certaines puissances étrangères constitue une menace à la fois pour le développement et la sécurité alimentaire des régions concernées.

Le gouvernement a déclaré une épidémie de choléra avec plus de 120 cas déjà recensés. Mais il rechigne à faire de même concernant le paludisme qui a fait plus de 1.800 morts depuis le début de cette année.

Sadio Mané, Lionnel Messi et Cristiano Ronaldo sont nommés pour le trophée du meilleur attaquant de l'année. Trois joueurs ont été aussi choisis pour chaque catégorie, gardien de but, défenseur et milieu de terrain.