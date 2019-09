Le Ministère de la Fonction publique annonce le recrutement de 1500 conservateurs de la nature (communiqué)

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration informe l’ensemble des candidats au concours de recrutement direct de 1.500 conservateurs de la nature pour le compte du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, session 2019, que ledit concours se déroulera effectivement les 21 et 22 septembre 2019 dans les chefs- lieux des Régions Administratives.

L’installation des candidats est prévue le samedi 21 septembre 2019 de 09 à 16 heures.

La journée du dimanche 22 septembre 2019 est consacrée au déroulement des épreuves.

Le Ministre sait compter sur la bonne compréhension et l’esprit civique de tous les candidats pour le respect des dispositions du présent communiqué.

Le Ministre

Billy Nankouman DOUMBOUYA