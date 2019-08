Le Ministère de la Jeunesse bénéficie de l’UNFPA d’un don d’ordinateurs d’une valeur de 360 millions fg

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a procédé ce vendredi 30 août, à la remise de 32 kits d’ordinateurs d’une valeur de 360 millions de francs guinéens au Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.

Ces kids composés d’ordinateurs portables plus accessoires sont destinés aux services centraux et déconcentrés du Ministère de la jeunesse à savoir : la direction préfectorale de la jeunesse, les inspections régionales de la jeunesse et la direction nationale de la jeunesse au niveau central.

Dans son allocution, la représentante pays de l’UNFPA, Barbara Sow a rappelé que « ce don qui constitue des kits informatiques et accessoires d’une valeur 360 millions de francs guinées vont servir non seulement aux activités de coordination entre le niveau central et le niveau régional mais aussi d’assurer qu’il y a toujours l’accès à l’information. J’en suis sûre que ces équipements vont être utilisés à bon échéant au bénéfice des jeunes et des différents bureaux décentralisés du Ministère. »

En réponse, le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mouctar Diallo s’est réjoui du geste, avant de préciser : « Merci et félicitation pour tout ce que vous faites en générale pour la Guinée et en particulier pour la jeunesse à travers le Ministère de la Jeunesse. Ce don de matériels sera utilisé à bon échéant. Nous veillerons particulièrement pour que ces équipements soient utilisés dans les meilleures conditions pour permettre d’atteindre les objectifs communs et de bien réaliser le PTA signé entre l’UNFPA et le Ministère de la Jeunesse… »

