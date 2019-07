Le ministre de la Justice impliqué dans les attaques rebelles de 2000 : Faya a-t-il commis la bourde de sa vie ?

En accusant Mamadou Lamine Fofana, actuel ministre de la Justice d’être mêlé aux attaques rebelles de 2000, l’opposant Faya Lansana Millimouno du Bloc libéral (BL) a-t-il commis la bourde de sa vie ? Oui, réagit avec fermeté un haut cadre du Ministère de la Justice. Ce dernier a juré que Faya reviendra sur ses propos ou fera face à la justice.

Fraichement rentré des Usa, Faya Millimouno lors d’une assemblée générale de son parti a déclaré vendredi que le ministre actuel doit être entendu pour son rôle dans les attaques rebelles contre la Guinée en 2000.

De recoupement en recoupement, le fil est comme perdu. Faya, soutient notre interlocuteur, a manifestement commis la faute en confondant Mohamed Lamine Fofana qui se réclamait chef des groupes armés et Mamadou Lamine Fofana, haut cadre qui a servi longtemps au Ministère de la Justice du Sénégal.

« A la même date, en 2000, M. Fofana était directeur d’un grand service au Sénégal où il a fait sa brillante carrière. Tout est vérifiable. Nous allons obliger Faya à réparer le tort qu’il a causé au ministre. Il ne mentira plus jamais. Beaucoup d’autres prendront l’exemple sur lui. Comment peut-il aller bourrer les Américains de ragots et revenir abreuver les Guinéens de fadaises sur une personne respectée et respectable ? Cette fois-ci, il regrettera sa sortie. Il saura qu’en politique, on ne ment pas gratuitement pour nuire à d’honnêtes citoyens. On va le confondre. Il apportera les preuves de ses allégations, sinon il aura affaire à la justice aussi longtemps qu’il n’apportera pas les preuves. On attend juste la fin de la période de deuil avec le décès hier samedi à Conakry de notre collègue Kèlèfa Sall. On ne veut rien mêler à cela », a promis –sous anonymat- ce haut cadre du Ministère de la Justice qui annonce que dès lundi prochain son département se fendra d’un communiqué pour remettre les pendules à l’heure. Faya va-t-il se dédire ou assumera-t-il ses propos ? Bien malin qui y répondra.

Issa