Le ministre Somparé à la réception d’Alpha Condé : ‘’le peuple de Guinée a démontré son attachement au Président de la République’’

Ce jeudi 31 octobre 2019, les partisans du président Alpha Condé lui ont réservé un accueil triomphale à Conakry. De l’aéroport international de Conakry Gbessia jusqu’au palais Sékhoutouréya, ces partisans du président fortement mobilisés scandaient des slogans favorables à l’adoption d’une nouvelle constitution.

Présent à ladite manifestation, le ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé s’est réjoui en ces termes : « Le peuple de Guinée a démontré son attachement au Président de la République. Il a démontré son entier soutien à ses actions, à sa politique et à sa vision. C’est la raison pour laquelle tout le peuple s’est mobilisé comme un seul homme pour accueillir aujourd’hui le président qui rentre d’une belle mission du sommet Russie-Afrique. »

Plus loin, il dira que « la démocratie guinéenne est vivante. La démonstration d’aujourd’hui en est la preuve. Puis qu’il y a un débat dans la cité, certains sont pour et d’autres sont contre, il faut que les avis s’expriment, il faut que la démocratie passe par là .Et pour départager des avis contraires, bien entendu, il faut tout simplement aller au vote »

Sur la question de savoir si la mobilisation de ce jeudi est une réponse à la manifestation du FNDC tenue le 24 octobre dernier à Conakry, il a tenu à préciser :

« Nous ne répondons à personne. Nous sommes venus accueillir le chef de l’Etat pour lui témoigner notre affection et le soutien entier du peuple de Guinée… »

Youssouf Keita