Le mouvement ‘’Nouvelle République’’ enregistre des adhésions massives de groupements de femmes et jeunes

Le mouvement « Nouvelle République », une jeune structure qui soutient l’adoption d’une nouvelle constitution en Guinée, vient d’enregistrer des adhésions de plusieurs groupements de femmes et de jeunes.

Le groupement des » Femmes Solidaires du Grand Sud pour le Développement Durable de la Guinée(FSGSDRDG) », l’association » Les Dames de Guinée« , le groupement « Excellence » et l’association » Consortium Elites pour l’Emergence » au sein du mouvement « Nouvelle République » ont officialisé leur adhésion à travers une signature de déclaration conjointe, ce samedi au cours d’une conférence de presse animée à Conakry.

Dans son allocution, la porte-parole des nouveaux adhérents, Marie Diata Camara de déclarer : « Nous adhérons aux idéaux prônés par le mouvement « Nouvelle République » et au projet de candidature indépendante de son président-fondateur, monsieur Julien Dramou à l’élection présidentielle de 2020. Décidons de nous engager aux côtés du mouvement » Nouvelle République » en vue de contribuer fortement à la réalisation de ses objectifs, notamment l’adoption d’une nouvelle constitution ».

Nous demandons donc à tout le peuple de Guinée de soutenir le projet de la nouvelle constitution, a-t-elle ajouté, « qui garantira les droits socio-économique et les libertés fondamentales pour tous« .

En réponse, le président, fondateur du mouvement « Nouvelle République », Julien Dramou s’est réjoui en ces termes: « je voudrais réitérer toute ma satisfaction. Parce que c’est un nouveau départ mais sûrement un grand et long parcours. Les membres qui viennent d’adhérer, je vous souhaite bon vent parmi nous, le chemin sera allégeant, je l’espère. (…). Nouvelle constitution n’est pas égale à nouveau mandat, nouvelle constitution n’est pas égale à 3è mandat. Et il faut que tout le monde mette cela dans son esprit. Allons pour une nouvelle constitution, pour un nouveau départ, pour une nouvelle Guinée où les Guinéens seront fiers de leur Guinée. Et la Guinée va recouvrir sa dignité, une fois de plus« .

Par ailleurs, M. Dramou qui dément avoir des liens avec un parti politique du pays, a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2020.

Elisa Camara

