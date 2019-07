Le père de Damantang parle d’Alpha Condé : ‘’il est venu juste au bon moment pour nous sauver’’ (vidéo)

Le livre intitulé « Alpha Condé : une certaine idée de la Guinée » a été présenté officiellement ce jeudi, 25 juillet à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Dans cet ouvrage d’entretiens avec François Soudan de 127 pages, le président guinéen parle entre autres de sa vie politique, son enfance, sa famille et connaissances, son engagement pour l’émancipation de l’Afrique. La cérémonie a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement et des amis fidèles de l’auteur. Parmi eux, le père du ministre conseiller à la Présidence de la République Albert Damantang Camara, un ‘’ami d’enfance’’ du chef de l’Etat. Témoignages…

»Nos liens se sont renforcés mais, j’ai senti que l’homme qui marchait avec la politique était devenu un vrai homme politique. il ne vivait que de ça : la Guinée, la Guinée et la Guinée. Tout ce qu’il faisait dans la vie était lié à son retour dans son pays natal. Nous avons un ami qui était venu un jour triste, il (prof Alpha condé) lui a demandé ce qui se passe, il dit : « c’est ma copine, depuis combien de fois nous vivons ensemble, elle ne veut pas qu’on continue alors que je l’aime ». Le professeur Alpha Condé a dit : » mais, moi je ne comprends pas. Comment vous pouvez dire toujours je t’aime, je t’aime, il n’y a pas autre chose à faire dans la vie ?’’. C’est pour vous dire qu’il avait renoncé à tout ce qui est divertissement, il s’accrochait qu’à ses études et à sa politique. Il s’est nourrit de la politique depuis l’école primaire jusqu’à maintenant. Pendant qu’on allait danser, lui, il était à la maison. Il pensait plutôt à Mao. Quand tu lui dis bonjour, il dit : »Mao a dit que…’’ Voilà un peu l’homme que Dieu a donné à notre pays. Il a tout abandonné même sa vie privée pour servir la Guinée. Ça, personne ne peut le démentir. Mais, attention, c’est un homme de rigueur. Tant que tu es franc avec lui, vous vous entendez toujours et tant que aussi tu penses à la Guinée parce que ça, c’est sa première idée. C’est une chance que nous avons eu d’avoir à ce stade de notre vie politique un homme comme ça. Il est venu juste au bon moment pour nous sauver », enchaîne Damantang père.

Mohamed Cissé et Maciré Camara