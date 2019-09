Le plus rentable affiliation paris à 1xbet en termes simples

Le bookmaker a préparé beaucoup d’offres rentables pour ses utilisateurs. L’une d’entre elles – la participation dans le plus rentable affiliation paris à 1xbet. Pour participer au programme, il suffit de passer une simple inscription – cette procédure ne prendra que quelques minutes.

Ensuite, l’utilisateur a accès au cabinet personnel, où les matériaux spéciaux de marketing seront proposés à lui. Avec leur aide, il a besoin de promouvoir un lien personnel, qui est également délivré après l’inscription. Pour ce faire, il est possible d’utiliser toutes les plates-formes pratiques, telles que les comptes de réseaux sociaux, les forums, les blogs, les listes de diffusion, etc. De plus, votre propre site sera un excellent outil de promotion.

Pour chaque utilisateur qui s’inscrit sur le portail via un lien personnel, le participant au programme reçoit un pourcentage. Par conséquent, pour le grand profit, il suffit d’avoir un large public intéressé par la proposition. Pour que cette promotion soit couronnée de succès, les matériaux du bookmaker, qui ont déjà été complétés par un lien actif, vont vous aider.

Donc, de cette façon, le plus rentable affiliation paris à 1xbet – est une excellente opportunité pour ceux qui veulent augmenter significativement leurs revenus. La participation au programme ne demandera pas beaucoup d’efforts!

Quels sont les avantages du programme?

Cette offre a déjà intéressé plus de 12 000 participants du monde entier! Comme on pouvait s’y attendre, le programme se diffère par les avantages suivants :

Le montant du revenu n’est pas limité – il dépend uniquement du nombre d’utilisateurs qui réagissent au lien proposé. Les paiements sont effectués automatiquement et envoyés aux participants chaque semaine en totalité. Pour retirer des fonds, vous pouvez choisir n’importe quel système de paiement pratique – les participants peuvent choisir parmi 160 options différentes. Si nécessaire, l’utilisateur peut poser des questions qui l’intéressent à l’assistant – un employé de l’agence aidera avec la promotion du matériel et donnera de précieux conseils.

Le montant minimal de paiement pour chaque participant est de 15% du revenu du bookmaker. Cependant, les participants les plus prospères du programme bénéficient de taux plus élevées. De plus, ces utilisateurs reçoivent des privilèges à vie qui peuvent être utilisés lors de leurs propres paris sur des événements sportifs. Ainsi, les parieurs bénéficient d’une commission de 40%! Augmentez vos revenus dès maintenant avec une agence fiable!