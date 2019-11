Le Premier ministre Kassory à Labé, mardi

Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana est attendu mardi prochain à Labé, principale ville de la Moyenne Guinée. Objectif, procéder au lancement de l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES).

« Lutter contre les inégalités sociales est une priorité de notre politique de développement. La Guinée possède un sol très riche, qui accueille de plus en plus d’investisseurs étrangers. Mais, malheureusement, cette richesse ne profite pas assez à la population, qui reste pour la majorité dans une situation de pauvreté (voire d’extrême pauvreté). Nous avons donc décidé de faire de l’inclusion économique et sociale notre arme de bataille pour mener notre pays vers une société plus inclusive, plus équitable » avait récemment déclaré le locataire du palais de la Colombe qui sera à sa première visite au Foutah Djallon depuis sa nomination en mai 2018.

Selon une note parcourue par Mediaguinee, « l’ANIES, qui est une première en Afrique de l’ouest, s’inspire des expériences étrangères réussies comme le Rwanda ou l’Éthiopie. La deuxième phase de son déploiement est prévue de décembre 2019 à décembre 2020. Il s’agira de l’identification biométrique des futurs bénéficiaires de l’ANIES, qui cible 40% de la population la plus pauvre de Guinée. Elle est inspirée du modèle de l’Aadhaar en Inde, la plus grande base de données biométriques au monde ».

Mohamed Cissé