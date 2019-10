[Tribune] Le Président de la République et l’accueil du RPG-AEC sur fond du slogan Nouvelle Constitution : Mélange de Genre ?

Il n’est un secret pour personne que la Guinée depuis un certain temps, traverse une zone de turbulence relative au débat houleux autour de la nécessité ou non de doter le pays d’une nouvelle constitution en ce moment. Tellement les passions se sont déchaînées autour de ce sujet, tellement les contradictions se sont radicalisées là-dessus, on ne compte plus les meetings qu’il y a eu ci, pour soutenir l’idée, et là, pour la dénoncer. Il y a eu des arrestations, finalement des morts après les manifestations du 14 Octobre appelée par le FNDC. Tout au long de ce feuilleton des ‘’Alanmanè (ça marchera)’’ et ‘’A moulanfé (ça ne marchera pas)’’, le président de la République a dit adopté une posture d’observateur que son statut lui impose, s’engagea à écouter les différentes positions afin de trancher au moment venu. C’est d’ailleurs cela le but des consultations qui ont été menées par le premier Ministre Kassory Fofana dont il va tirer les conséquences qui s’imposent.

‘’Faut-il organiser un accueil spécial au Président qui rentre d’une mission d’Etat, sous fond de campagne sur sujet d’enjeux national qui divise’’ ?

Alors dans un contexte aussi chaud, où les démonstrations de force à travers les mobilisations impressionnantes de personnes prennent forme avec pour finalité, montrer au chef de l’Etat la légitimité qu’une bonne partie du peuple porte à leurs positions, faut-il qu’un des camps implique sa personne dans cette campagne à ses côtés au détriment de l’autre camp ?

Ainsi après la marche du FNDC jeudi 24 octobre 2019 qui aurait mobilisé 1.500.000 personnes selon les organisateurs et 30.000 personnes selon le gouvernement, le parti au pouvoir semble avoir été atteint par le syndrome de la mobilisation des masses. Ainsi les couleurs sont annoncées. Ce qui est naturellement un exercice normal dans une démocratie en bonne santé.

Mais de là à vouloir organiser une mobilisation aux couleurs et slogans du ‘’Oui’’ à la nouvelle constitution, à l’occasion du retour du chef de l’Etat qui rentre d’une mission d’Etat, et qui d’ailleurs s’est déjà dit se mettre au-dessus de la mêlée et de toutes les passions qui se dégagent autour de ce sujet, ne serait-il pas un mélange du genre, une confusion, du deux poids deux mesures de la part du chef de l’Etat lui-même ? je réponds par l’affirmatif car il serait judicieux que le parti au pouvoir, voulant répondre au défis de la mobilisation à lui lancé par le FNDC, laisse la place à la CODENOC qui serait l’équivalent du FNDC, et que celle-là organise sa mobilisation grandeur nature, en dehors de l’agenda du Président de la République qui pour le moment n’a de conviction sur ce sujet même si de par ces différentes sorties , on peut lui en prêter.

Si le RPG-AEC mobilise des personnes qui vont crier oui à la nouvelle constitution à l’aéroport jeudi pour accueillir le chef de l’Etat, d’autres citoyens dont Alpha Condé est également le président n’auraient-ils pas ce même droit ? et si ceux-là venaient l’aéroport le jour J pour jouir du même droit, n’y a t-il pas alors risque d’accrochage quand on sait que le fair-play est la denrée la plus rare dans la pratique de la politique dans ce pays ?

A y réfléchir.

Mamadou Oury DIALLO, Journaliste, Analyste Politique