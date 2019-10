Le président Djiboutien est arrivé à Conakry

Comme annoncé, le président Djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh a foulé le sol guinéen ce mercredi 16 octobre 2019, pour une visite d’Etat de deux jours. En provenance de son pays, le chef de l’Etat Djiboutien a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue guinéen, Pr Alpha Condé en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions républicaines, des diplomates accrédités en Guinée, ainsi que des chefs militaires.

Après l’exécution des hymnes nationaux et la revue des troupes et des corps constitués, le président Alpha Condé et son hôte ont eu un bref entretien dans le salon d’honneur, avant de prendre le chemin de l’hôtel Kaloum pour la suite de la cérémonie.

A noter que son avion de commandement s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Conakry à 14 heures minutes.

Selon le programme officiel, plusieurs activités dont la signature des accords et la visite du Terminal Container seront effectuées ce jeudi 17 octobre.

A en croire au ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, cette visite d’Etat sera mis à profit pour sceller beaucoup de choses entre les deux pays.

« Une grande commission mixte de coopération sera instituée et on fera à travers cela les secteurs dans lesquels on peut coopérer. On a aussi l’intention d’avoir un accord sur les exactions de visa pour les passports diplomatiques et les passports de service », dira entre autres le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadi Touré.

Youssouf Keita, depuis l’aéroprt de Conakry

