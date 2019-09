Le projet d’appui à la gouvernance locale lancé, à Conakry

Tenue de l’atelier de lancement officiel, ce vendredi, à Conakry, du Projet d’appui à la gouvernance locale (PAGL), en appui à l’Agence nationale de financement des collectivités locales (ANAFIC) sur financement de la banque mondiale en collaboration avec le gouvernement guinéen.

Ce projet d’une durée de 4 ans et financé à hauteur de 40 millions de dollars américains a pour objectif d’améliorer la capacité des gouvernements locaux à gérer ces ressources financières publiques de manière transparente et participative, et atténuer les conflits sociaux.

Ce programme d’appui à la gouvernance locale (PAGL) qui remplace désormais le programme d’appui aux collectivités locales (PACV) est entré en vigueur le 9 septembre dernier, a expliqué, le représentant de la banque mondiale Alpha Mamoudou Bah.

« Ce projet d’un montant total de 40 millions de dollars américains a été signé le 9 avril 2019 et entré en vigueur le 9 septembre de la même année. Le projet s’appuie sur 15 ans d’engagement dans le cadre du programme d’appui aux communautés villageoises(PACV) entre la Banque Mondiale et le gouvernement guinéen« .

» L’objectif de notre projet d’appui à la gouvernance locale est donc d’améliorer la capacité des gouvernements locaux à gérer ces ressources financières publiques de manière transparente et participative, et atténuer les conflits sociaux. Il (le projet) se concentre davantage sur l’institutionnalisation et le renforcement des capacités des acteurs locaux nationaux, tandis que les investissements locaux seront désormais financés par le Fonds national de développement local. Il met également l’accent sur l’inclusion sociale, notamment des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, dans le processus de développement local afin de contribuer à la construction d’une communauté plus inclusive », souligne le représentant de la banque mondiale.

Le ministre du Budget, Ismaël Diabaté de préciser que le gouvernement, avec l’appui des partenaires technique et financier a mis en place de nouvelles dispositions qui vont conforter les collectivités locales guinéennes: » Il s’agit notamment: de l’appui financier du gouvernement guinéen, qui est une forme innovante d’incitation de l’Etat aux efforts de mobilisation et de transfert régulier et équitable du budget d’investissement aux collectivités locales… ; l’information de la gestion des finances publiques locales, qui soutiendra l’opérationnalisation du Fonds national du développement local comme budget d’affection spécial et de l’ANAFIC comme établissement public administratif, chargé de la gestion du fonds de développement local…, de l’appui à l’amélioration et à la mise en œuvre progressive des actions d’incitation à la performance des collectivités locales, qui va créer une scène d’émulation entre les collectivités et leur permettant d’accéder à des fonds additionnels à titre d’encouragement et de récompense« .

Le lancement du PAGL ouvre une nouvelle ère pour le renforcement de la décentralisation et du développement local inclusif en Guinée avec un accès tout particulier sur l’épanouissement des femmes et des jeunes. J’ose donc espérer, que ce nouveau projet contribuera de façons significative au renforcement des bases d’un développement décentralisé et participatif dans notre pays », a rappelé le ministre de la décentralisation, le général Bouréma Condé.

« Le projet se réalisera à travers principales composantes, à savoir: la première composante porte à l’opérationnalisation du fonds national de développement local(FDNL); la seconde composante concerne le renforcement des institutions et des capacités pour une gouvernance locale inclusive et responsable; la troisième composante traite de la gestion du projet et le soutien à l’ANAFIC et la quatrième composante quant à elle, porte sur des intervention d’urgence-contingente« , a indiqué, Bouréma Condé.

A noter qu’il a été recommandé au cours de cet atelier qui a connu la participation de 72 participants, l’organisation d’un cadre de consultation avec les principaux partenaires techniques et financiers pour une coordination efficace des interventions vers des collectivités locales ; l’intégration du secrétariat national des reformes de l’Etat et de la modernisation de l’administration dans le comité technique, d’orientation; l’intégration des comités locaux de concertation dans les groupes d’actions de prévention de résolution de conflits; la mise en place d’un système de capitalisation des acquits afin d’appliquer le succès story sur l’ensemble des collectivités locales.

Elisa Camara

