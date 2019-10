Le RPG Arc-en-ciel déclare ‘’qu’il est, reste et restera uni derrière le président Alpha Condé’’

Au cours de son assemblée générale de ce samedi 19 octobre, le parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel) a rendue publique une déclaration dans laquelle il a regretté la montée récurrente de la violence et de l’intolérance dans notre pays.

Par la voix de son secrétaire administratif, Lansana Komara, le parti a déclaré : « La direction nationale du parti constate avec regret la montée récurrente de la violence et de l’intolérance dans notre pays. En effet, cette semaine qui s’achève a été marquée par des séries d’agitations, de violences avec des cas de décès enregistrés suite à la marche folle programmée par un prétendu Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Quelle légitimité dispose ce fameux front pour parler et agir au nom du peuple souverain de Guinée ? La direction nationale du parti voudrait tout d’abord s’incliner pieusement au nom de notre parti, ses alliés et sympathisants devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie lors de ces évènements malheureux. Elle voudrait ensuite souhaiter aux blessés prompt rétablissement et présenter ses condoléances aux familles endeuillées. C’est le lieu pour nous d’encourager le gouvernement à accélérer les enquêtes en cours afin de mettre hors d’état de nuire ces individus qui sèment la mort pendant les manifestations de l’opposition d’où qu’ils viennent. Le RPG Arc-en-ciel et ses alliés regrettent : Qu’il y ait des guinéens qui décident de marcher sur le cadavre d’autres guinéens pour arriver au pouvoir ; Qu’il y ait des guinéens qui décident d’aarriver au pouvoir par la voix de la violence et des armes en violation des dispositions de la constitution qu’ils prétentent défendre ; Qu’il y ait des guinéens qui pensent qu’ils peuvent écourter le mandat du Pr Alpha Condé que le peuple de Guinée lui a librement donné. »

Poursuivant, le parti a remercié et félicité les forces de l’ordre en ces termes : « C’est le lieu de remercier les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur retenue, nous évitant ainsi le chaos et la désolation. Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier les militantes et militants et sympathisants ainsi que tout le peuple de Guinée pour leur soutien et leur mobilisation, car ils ont prouvé par cet acte le grand amour qu’ils ont pour le président, Pr Alpha Condé et son parti le RPG Arc-en-ciel », a-t-il dit.

Plus loin, il a invité l’ensemble de ses militants à rester mobilisés et vigilants. Car, dira-t-il, ceux souhaitent déstabiliser la Guinée ne dorment pas.

« Ils doivent savoir que la diversion ne passera pas, le peuple de Guinée est et restera toujours avec l’homme du changement, le bâtisseur président, Pr Alpha Condé. Fidèle à ses idéaux de paix et de concorde nationale, le RPG Arc-en-ciel invite toutes les guinéennes et guinéens à privilégier la culture de la paix et d’unité pour le vivre ensemble, car nous ne construirons rien si nous laissons monter la haine, l’ethnocentrisme et l’intolérance. Enfin, le RPG Arc-en-ciel déclare qu’il est, reste et restera uni derrière le Président, Pr Alpha Condé », conclut-il.

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG

