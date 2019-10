Le secrétaire général de l’ONU appelle à ne pas saper la paix et la stabilité en Guinée

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU a invité les Guinéens à recourir à un dialogue politique inclusif pour résoudre leurs différends. Cette sortie est une réponse à la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs qui a débouché sur . Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) opposé à tout modification de la constitution a appelé les populations à sortir massivement pour faire fléchir le régime.

Selon la porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Guterres « suivait avec de plus en plus d’inquiétude la situation en Guinée, où des manifestations contre une proposition gouvernementale d’amender la Constitution se sont déroulées aujourd’hui, le 14 octobre. «

« Le Secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à recourir à un dialogue politique inclusif pour résoudre leurs différends. Il répète que la liberté d’expression et de réunion pacifique sont des droits fondamentaux et appelle les forces de sécurité à faire preuve de la plus grande retenue et à respecter les normes internationales applicables en matière de droits de l’homme lorsqu’elles réagissent à toute manifestation. Il appelle également tous les acteurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que la situation actuelle n’empire et ne sape la paix et la stabilité dans le pays et la région », dit le patron des Nations Unies. Ajoutant que le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel continue de surveiller la situation dans le pays et reste en contact avec les principales parties prenantes nationales dans le but de réduire les tensions et de promouvoir un environnement pacifique en prévision des élections législatives et de la présidentielle de 2020 dans le pays.