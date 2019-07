Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique salue le travail fait par BoCEJ et WAAPP

Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, qui est en visite en Guinée, s’est rendu dimanche, 28 juillet, dans les locaux d’une start-up guinéenne située en haute banlieue de Conakry.

Hafez Ghanem, en compagnie de la ministre de l’agriculture Mariama Camara et celui de la jeunesse Mouctar Diallo, était venu s’enquérir des réalités et toucher du doigt les installations de cette Tulip Industries, créée par un jeune guinéen du nom de Mountaga Keïta.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet booster les compétents pour l’employabilité des jeunes (BoCEJ) et du programme de productivité agricole en Afrique de l’ouest (WAAPP). Ces deux projets sont financés par la banque mondiale.

Dans les locaux de Tulip industries, Hafez Ghanem s’est réjoui des innovations qui, selon lui, peuvent dans plusieurs secteurs tout en indiquant que les activités peuvent avoir un lien avec le projet WAAPP.

« Dans toutes mes visites en Afrique, j’aime visiter les start-up africaines. J’aime visiter tout ce qui travaille dans la technologie. Nous sommes en Afrique, nous sommes les plus jeunes au monde. Donc, nous devons devenir aussi le continent des start-up, nous devons mobiliser l’énergie de notre jeunesse, l’imagination, la créativité de cette jeunesse, pour créer des start-up, pour créer de l’emploi, des opportunités », dit Ghanem ajoutant avoir ‘’rencontré des jeunes lauréats du projet BoCEJ. Ces jeunes entrepreneurs qui ont créé des start-up ça, ça m’a donné beaucoup de confiance dans le futur de ce pays. (…). Déjà, je pense qu’une grande partie des jeunes qui travaillent ici viennent du projet BoCEJ. Je pense qu’il y a déjà un lien avec nos projets que nous finançons dans l’agriculture dans deux directions. D’abord, le e-vente pour apporter la vente au producteur agricole et aussi le e-extension ; donc, c’est pour apporter le service d’extension des naissances de l’agriculteur. Dans l’immédiat, nous allons continuer notre travail avec le projet agricole, et on va voir ensemble les différents projets ; quelles sont les possibilités… »

Tulip industries développe des technologies qui peuvent être utilisées dans le domaine de l’agriculture et le Programme WAAPP a choisi en lieu et place des technologies importées, des machines développées en Guinée comme celles de Tulip industries.

Thierno Sadou Diallo