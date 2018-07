Leadership : le ministre Gassama Diaby magnifie le modèle Mandela

‘’Leçons de leadership de Nelson Mandela pour une Guinée unie.’’ C’est le thème d’une conférence-débats que le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby a animée ce samedi 28 juillet, à la bluezone de Kaloum.

C’est une initiative de l’association dénommée ‘’Yali-Mandela Washington Fellowship Alumini Guinée’’ à l’occasion du 100è anniversaire de la naissance de l’icône sud-africaine et l’ancien président Nelson Mandela.

A l’entame de son intervention et devant un parterre composé essentiellement de jeunes diplômés et d’étudiants, le ministre conférencier a tenu à préciser : ‘’Je suis là avec beaucoup de plaisir, mais ce qui m’a paru essentiel et je crois savoir ce que c’est l’objectif de ceux qui ont organisé cette conférence, ce sont des problématiques qui sont liées à notre pays (…) Je ne suis pas spécialiste de Mandela et je ne suis pas spécialiste de cours de leadership. D’ailleurs, personnellement, je considère que les huit principes qui sont édictés comme étant des principes cardinaux de leadership me paraissent être beaucoup plus de mécanismes pathétiques que de principes en tant que tels…’’

Poursuivant, il a mentionné que Nelson Mandela a incarné les valeurs universelles de liberté, d’égalité et de justice. ‘’Il s’est battu contre la domination d’une catégorie sur une autre. S’il y a quelque chose à tirer de sa vie, c’est justement cette intervention des idéaux qui transcendent nos différences ethniques, religieuses, culturelles et politiques et qui mettent les être humains sur le même pied d’égalité. C’est-à-dire des gens qui puissent bénéficier de leur dignité. L’humain est plus que tout et que quand on dit humain, il faut penser à la dignité et quand vous dites dignité, il faut penser à la justice, à la liberté et aux principes de tous’’, souligne-t-il.

A la question de savoir ce que la Guinée veut faire pour réussir un tel bel exemple de l’ancien président sud-africain, le ministre Diaby a dit que c’est de se battre pour les valeurs de cet homme exemplaire et surtout de les incarner à tout prix.

‘’Je profite de l’occasion pour saluer cette initiative des jeunes qui ont organisé cette conférence-débats. J’invite également la jeunesse guinéenne à oser et à avoir l’audace de sortir de toute forme d’aliénation culturelle, sociale, économique, mentale et repartir ces valeurs pour tous les Guinéens sans distinction et faire en sorte qu’ils soient en capacité de dire voilà les idéaux que Mandela a apportés et voilà les idéaux que notre pays la Guinée a besoin. La liberté, l’égalité, la justice, la fraternité et la bonté du cœur qui incarnent tout cela avec une forme de résistance à tous les obstacles. Ces valeurs, elles sont universelles mais pour les incarner, il faut être préparé à affronter les obstacles. Et on peut les affronter à partir du moment où on a le cœur pur et on ne le fait pas contre, on le fait pour, pour le tout le monde, tous les être humains, tous les Guinéens quelle que soit leur différence. Alors, c’est cette invite morale que j’adresse à la jeunesse à ce que nous entraînions les vraies valeurs qui pourraient nous survivre demain. Puisque la Guinée est plus grande que chacun d’entre nous…’’

Par Youssouf Keita

