Lélouma : il poignarde mortellement sa sœur, à Sagalé

Dans l’après-midi du lundi 22 juillet, c’est un homme malade mental d’une soixantaine d’années du nom de Boubacar Lanbanhel, communément appelé ‘’Katcho kimpadjé’’ qui a poignardé sa sœur dans l’œil, avant de l’enlever.

La victime, Hadja Aissatou Horé-Boundhou a succombé quelques minutes après sur le chemin de l’hôpital à ses blessures. Le drame s’est produit à Lambanhel Woury, une localité située dans la commune rurale de Sagalé, dans Lélouma.

Sur les circonstances de ce meurtre, le maire de ladite commune rurale déclare : « effectivement, c’est homme qui a tué sa grande sœur de même mère, mais le Monsieur en question est déréglé mentalement, il est âgé de 70 ans. Le drame s’est produit hier lundi aux environs de 15 heures 30. Il se nomme Boubacar et la victime s’appelle Aïssatou. Il a poignardé la vielle à l’œil avant de l’extraire. Au début on ne croyait pas que ça allait l’a coûté la vie. Transportée d’urgence à l’hôpital elle a succombé à ses blessures quelques minutes après, on voulait l’évacuer à Labé. Elle est âgée de 75 ans. Nous avons informé les autorités après le meurtre, le juge et le commissaire central nous ont sommés de mettre la main sur lui et de le transporter demain mercredi à Lélouma pour le remettre à la justice qui est habilitée de déterminer s’il est fou ou pas », explique Amadou Mouctar Diallo.

Sur la genèse de ce meurtre, le maire de la commune rurale de Sagalé a tenu à renchérir : « Tout est parti lorsque des bêtes sauvages sont venus rentrer dans son poulailler la nuit et ont dévoré quelques poulets. Les jeunes qui veillaient à côté ont retiré un poulet avec la bête et l’ont égorgé. Le lendemain, lorsque les jeunes ont cherché à savoir à qui appartient le poulet et lorsque c’est avéré que c’est lui, il a piqué une colère noire. Car, il ne croyait pas en la version des jeunes, il a d’abord pourchassé son grand-frère avec des pierres. La victime qui était dans une chambre est sortie dire à son bourreau d’arrêter, mais il se trouvait que ce dernier détenait un couteau et il a menacé de tuer tout le monde puisqu’ils ont tué ses poules. C’est en ce moment qu’il a poignardé sa sœur », conclut le maire.

A noter que la victime sera inhumée ce mardi 23 juillet à 17 heures. Quant à l’auteur du meurtre, il est toujours dans les mains de la communauté qui compte le mettre à la disposition de la justice de Lélouma, demain mercredi.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

