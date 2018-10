L’entraîneur rwandais devant la presse à Conakry : ‘’on va tout faire pour avoir les points’’

En prélude à la rencontre contre la Guinée ce vendredi 12 octobre, le sélectionneur du Rwanda a animé un point-presse ce jeudi 11 octobre au siège de la fédération guinéenne de football. Mashami Vincent reste confiant quant à la motivation de ses joueurs et compte obtenir les 3 points à Conakry

» le Rwanda est préparé, on n’est venus ici préparés, on sait que ce n’est pas facile de jouer avec une équipe qui joue chez elle devant ses fans, et la Guinée qui est une équipe devant nous dans notre groupe, ça ne va pas être facile mais on est confiant. Notre équipe est mentalement préparée, nous sommes venus ici pour chercher des points, les garçons sont motivés même si on sait qu’on joue contre les grands joueurs, Naby Keita et les joueurs de l’extérieur. On va tout faire pour avoir les points. Aujourd’hui, je suis un peu triste par rapport à notre premier match, ce qui n’est pas bon pour nous parce que nous voulons que le pays soit fier, on peut se défendre bien. Le football est un processus, si nous perdons demain, ça ne sera pas la fin du monde, on a une équipe jeune, quand on perd on apprend pour être prêt pour l’avenir », dit-il.

Cette fameuse rencontre entre la Guinée et le Rwanda s’inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Déjà, le Rwanda est dernier dans son groupe piloté par la Guinée. Le coup d’envoi est prévu à 16h00 au stade du 28 septembre de Conakry.

Mohamed Cissé

623-33-83-57