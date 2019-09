Les Brassards Rouges de Guinée ‘’soutiennent la position des Etats-Unis’’ (déclaration)

Les Brassards Rouges de Guinée (BRG), fidèles à leurs engagements et à leur ferme détermination à défendre les acquis démocratiques en République de Guinée, partagent et soutiennent la position des Etats-Unis, en ce qui concerne une transition régulière et démocratique du pouvoir en République de Guinée.

Pour rappel, le Secrétaire d’Etat américain Monsieur Michael Pompeo, a échangé avec le Président de la République de Guinée, le Pr Alpha CONDE le vendredi 13 septembre 2019 et il a exprimé « le ferme soutien des Etats Unis à voir des transitions de pouvoir régulières et démocratiques… »

Les Brassards Rouges de Guinée (BRG) invitent donc, le président de la République de se souvenir toujours du discours prémonitoire de feu Kèlèfa SALL lors de son investiture en 2015 :

« La conduite de la Nation doit nous réunir autour de l’essentiel. Ne nous entourons pas d’extrémistes, ils sont nuisibles à l’unité nationale. Evitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes. Car, si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. » Fin de citation.

Les Brassards Rouges de Guinée (BRG) invitent également le président de la République à ne pas s’entêter à changer la Constitution, c’est un projet suicidaire qui pourrait être fatale pour le peuple de Guinée. Nous disons non !

Les Brassards Rouges de Guinée (BRG), demandent à l’ensemble de ses membres et au peuple de guinée d’être vigilants et remobilisés pour répondre au moment venu à l’appel du respect démocratique.

Vive les Brassards Rouges de Guinée (BRG) !

Vive la République !

Que Dieu bénisse la Guinée !

Conakry le 14 septembre 2019

La Coordination Nationale