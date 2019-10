Les chefs d’Etat africains à Dubaï pour participer au Forum économique mondial sur l’Afrique

COMMUNIQUE DE PRESSE- Les Présidents du Liberia et des Seychelles, avec dix-sept ministres africains et un éventail de hauts responsables parmi les participants confirmés à la cinquième édition du forum.

Des chefs d’État, dix-sept ministres, de hauts responsables et décideurs de gouvernements et des hommes d’affaires africains proéminents ont confirmé leur participation à la cinquième édition du Forum économique mondial sur l’Afrique, qui se tiendra du 18 au 19 novembre 2019 à Dubaï.

Parmi les hauts dignitaires participants au Forum économique mondial 2019 sur l’Afrique, S.E. George Weah, Président du Liberia ; S.E Danny Faure, Président des Seychelles ; et dix-sept ministres représentant ; la Sierra Leone, la Ghana, la Namibie, e Kenya, la Zambie, le Zimbabwe, l’Angola, le Sénégal, l’Ouganda, le Malawi, le Congo, la Tanzanie, le Niger et le Liberia. Assisteront également au Forum économique mondial des parties prenantes de haut niveau des secteurs public et privé venant des quatre coins de l’Afrique, dont d’anciens chefs d’État, des PDG, des entrepreneurs, des experts du secteur et des économistes.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Dubaï organise le Forum économique mondial 2019 l’Afrique sous le thème « Développer l’Afrique » afin de souligner le rôle important de la coopération transfrontalière dans le soutien et l’accélération de la prochaine phase de croissance et de développement économiques durables en Afrique.

« Depuis sa création, le Forum économique mondial sur l’Afrique a été un catalyseur pour la coopération économique et les échanges commerciaux entre les Émirats Arabes Unis et l’Afrique. La prochaine édition du forum mettra en évidence de nouveaux domaines à fort potentiel dans lesquels les entreprises africaines peuvent collaborer avec leurs homologues des Émirats Arabes Unis pour créer de nouvelles opportunités commerciales et exploiter le potentiel existant en matière de commerce et d’investissement », a déclaré S.E. Hamad Buamim, Président et PDG de la Chambre de Dubaï.

Les échanges non pétroliers entre Dubaï et l’Afrique ont augmenté régulièrement ces dernières années pour atteindre 37,2 milliards de dollars en 2018. Cette tendance reflète les liens commerciaux élargis et la confiance croissante des entreprises entre les deux régions.

En marge des orateurs et des participants de haut niveau, le Forum économique mondial 2019 sur l’Afrique propose un programme complet qui explore les tendances et les technologies clés pour redéfinir les économies africaines avec des sessions interactives et des tables rondes mettant l’accent sur l’entreprenariat, l’innovation, les partenariats révolutionnaires, les réussites, les opportunités et les défis.

