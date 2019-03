Les démocrates américains privent Fox News d’organiser des débats pour leur primaire

Le parti démocrate a indiqué mercredi avoir privé Fox News d’organiser des débats en vue de sa primaire, à la suite d’un article du magazine New Yorker suggérant que la chaîne conservatrice était une machine de « propagande » roulant pour Donald Trump.

« Simplement, pour être clair, Fox News ne sera pas un média partenaire pour les débats de la primaire démocrate 2020 », a écrit sur Twitter le dirigeant du parti, Tom Perez. « De récentes informations (parues) dans le New Yorker sur la relation inappropriée entre le président Trump, son administration et Fox News, m’ont mené à conclure que la chaîne n’était pas en position d’accueillir un débat impartial et neutre pour nos candidats », a aussi déclaré le démocrate dans un communiqué publié par le Washington Post.

Une décision à laquelle Donald Trump a directement réagi sur Twitter mercredi soir. « Les démocrates viennent d’empêcher Fox News d’organiser des débats. Bien, je ferai donc la même chose avec les réseaux +Fake News+ et les gauchistes démocrates pour les débats des élections générales », a écrit le président américain, régulièrement critique de la chaîne CNN, concurrente de Fox News.

Dans son article, le New Yorker rappelle le nombre d’interviews accordées par le milliardaire républicain à Fox News (44), ses nombreux tweets reprenant des affirmations de la chaîne, et détaille la façon dont Sean Hannity, l’un de ses présentateurs vedette, a été traité lors d’un déplacement au Texas de M. Trump.

« Hannity a été traité au Texas comme un membre de l’administration, parce qu’il en est un virtuellement. La même chose peut être affirmée du président de Fox, Rupert Murdoch », écrit le magazine.

Le parti démocrate a précisé que le premier débat entre les candidats de la primaire aurait lieu en juin prochain. Dans un communiqué, Bill Sammon, un responsable de Fox News, a dit espérer que le parti démocrate allait « reconsidérer sa décision », arguant que les modérateurs de la chaîne faisaient partie des meilleurs dans le paysage médiatique.

Belga