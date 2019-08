Les jeunes de Kaloum au centre sportif de Yorokoguiah d’Antonio Souaré : ‘’nous sommes satisfaits » 

La jeunesse de la commune de Kaloum, centre administratif et des affaires de Conakry, a eu droit dimanche à une série de visites à l’imposant centre sportif de Yorokoguiah, dans Dubréka.

Conduite par le président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) Mamadou Antonio Souaré, la visite a enregistré la présence de nombreux jeunes de la presqu’île venus témoigner toute leur admiration au richissime homme d’affaires guinéen.

Chambres d’hôtel, en passant par les pelouses, les salles d’entraînement, les stades en construction, le domaine de 21 hectares, tout a visité par les jeunes pendant une heure environ.

Le porte-voix de la jeunesse de Kaloum, M’bemba Deen Cissé a dit toute sa surprise de savoir qu’un Guinéen a pu mettre en place un tel investissement dans son propre pays.

« La jeunesse de Kaloum s’est réunie pour apporter son soutien à Monsieur Antonio Souaré. C’est un monsieur qui fait beaucoup pour le football guinéen, pour la jeunesse guinéenne. On a constaté qu’après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Egypte, il y a eu des personnes de mauvaise foi qui ont voulu salir la personne de M. Souaré. Et, nous savons ce qu’il fait pour le football guinéen. La preuve est qu’il a investi dans Horoya Ac avec 4 équipes qualifiées pour les compétitions africaines (…) Nous sommes venus au centre sportif de Yorokoguiah pour venir voir tout ce qu’il est en train de faire pour le football guinéen. Franchement, on est satisfaits de tout ce qu’on a vu. Ça dépasse l’entendement. Les stades, les hôtels et tout ce qui est là, vraiment nous sommes satisfaits. Si les jeunes de Kaloum se sont déplacés spécialement pour venir ici, c’est pour apporter leur soutien à Antonio Souaré », a-t-il indiqué.

Le président de la fédération guinéenne de football, Antonio Souaré qui n’a pas tenu de discours, a seulement remercié les jeunes de s’être massivement déplacés et promis qu’il continuera à servir le football guinéen pour le bien du pays.

Mohamed Cissé, envoyé spécial à Dubréka

