Les OSC du FNDC aux promoteurs de la nouvelle constitution : ‘’nous sommes déçus de votre incapacité à nous hisser à la hauteur des enjeux’’

Au cours d’une conférence de presse animée ce mardi 3 septembre, à la Maison de la Presse, les organisations de la société civile membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont réitéré leur détermination à empêcher tout changement de constitution en Guinée.

Dans une déclaration lue par Oumar Sylla dit ‘’Foniké Menguè’’, responsable d’implantation, le front annonce que « Le Président de la République, depuis les premières années de son investiture n’a jamais respecté la constitution. Les exemples sont légions : Le non-respect du principe de la séparation et de l’équilibre du pouvoir, le droit de manifestation et de cortège, de cessation de toute responsabilité au sein d’un parti politique, du respect des échéances électorales, la mise en place de la haute cour de justice n’en sont que quelques exemples (…) Vous savez que la réalisation d’un tel projet satanique est au détriment de la paix en Guinée et que sa réussite résulterait en une régression du processus de démocratisation du pays et ne restera pas sans conséquence. »

Poursuivant, les organisations de la société civile membres du FNDC à travers cette note se disent prêtent à barrer la route aux promoteurs de nouvelle constitution. Ensuite, elles ont souligné qu’elles attendent la déclaration du Président de la République en faveur d’un référendum réclamé par « les responsables du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel). »

« Conscients de tout cela, nous les jeunes patriotes et républicains des organisations de la société civile de Guinée, sommes consternés de vous voir vous associer et devenir même des zélateurs de la tentative illégitime et anti-guinéenne de manipulation constitutionnelle entreprise par le Premier ministre et le parti au pouvoir. Nous sommes déçus de votre incapacité à nous hisser à la hauteur des enjeux, pour le peuple de Guinée de cette tentative qui risque de plonger la Guinée dans la tourmente et d’anéantir pour longtemps la véritable démocratie dans le pays. Nous vous mettons en garde, en vous informant que nous avons déjà pris toutes les dispositions pour documenter tout ce que vous faites et que ces dispositions vont continuer à être renforcer pour assurer que l’ère de l’impunité soit révolue à jamais… »

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57