L’étau se resserre autour d’Elhadj Sékhouna et Elhadj Saïkou Yaya de Haali Poular

S’achemine-t-on vers la traque des apôtres des discours communautaires et régionalistes en Guinée ? Le ministre de la Justice Me Cheick Sako a annoncé mardi devant les députés que les deux responsables des coordinations régionales (Basse Guinée et Haali Poular) que sont Elhadj Sékhouna Soumah et Elhadj Saikou Yaya Barry seront bientôt convoqués pour répondre de leurs propos jugés incendiaires sur la vie de la Nation.

‘’Ce matin en conseil interministériel, j’ai pris la parole pour demander à monsieur le Premier ministre que je suis en train de vérifier les propos. On fera convoquer le Kountigui pour l’interroger. Et parallèlement, monsieur Yaya Barry qui est à Haali Pular et qui a aussi tenu des propos incendiaires, sera également convoqué pour interrogation. Il faudrait savoir ce qu’on veut dans ce pays. Donc personne n’est au-dessus de la loi, y compris les sages’’, dit le ministre de la Justice cité par nos confrères de MosaiqueGuinée.

Issa