L’étau se resserre autour d’Ousmane Gaoual : possible plainte à Paris

L’étau se resserre de plus en plus autour du député Ousmane Gaoual Diallo, haut responsable de l’UFDG qui a déclaré dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux qu' »il n’est pas interdit de tuer des présidents ».

Selon une source généralement bien informée, une plainte sera actionnée à Paris où le député se trouve en ce moment mais aussi en Guinée où le procureur de la République pourrait lancer dans les prochaines heures la procédure qui sied.

Le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo -principal opposant- et coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’UFDG lors de la manifestation du FNDC à Paris avait lancé : « (…) Il a exprimé le souhait de mourir président, on va l’aider, mais ça sera avant 2020. Parce qu’il n’est pas interdit de tuer des présidents. Il n’est pas interdit que des présidents meurent. De toutes les manières, à la fin de son mandat, le peuple aura toute la légitimité de se débarrasser d’Alpha Condé et de son système. Ceci n’est pas un secret, nous ne cachons pas nos visages. Nous nous exprimons. Lorsque vous violez les lois de la République, vous êtes un délinquant. Lorsque vous violez la Constitution sur le parjure, vous êtes passible de tout ce que le peuple veut vous faire. Le peuple est le seul instrument souverain dans une nation. Le Soudan vient d’en faire l’expérience, la chaise qui est restée longtemps candidate en Algérie a fait l’expérience, il n’y a pas longtemps le Burkina Faso a goûté au bonheur de se libérer. (…) ».

Ce lundi sur la radio Lynx fm, dans son émission Œil de Lynx, Gaoual Diallo s’est défendu d’avoir appelé au meurtre du président de la République.

‘’(…) C’est du n’importe quoi quand on dit qu’on ternit l’image d’une organisation comme le FNDC, il faut apporter la preuve que les propos que j’ai tenus sont en porte-à-faux avec la loi. Je pense qu’il y a des gens qui se permettent de répéter les conneries du RPG, sans forcément avoir écouté mon discours. Moi ce discours-là n’insulte pas le chef de l’Etat et n’appelle pas non plus à son assassinat ou à son meurtre, il n’est pas haineux et ethnique. Je ne m’attaque à aucune communauté dans mes propos’’, soutient-il.

Des jours avant , le Rpg Arc-en-ciel, parti au pouvoir et ses alliés avaient accusé le FNDC -coalition opposée au changement de Constitution en Guinée- de fomenter un coup d’Etat pour renverser régime du président Alpha Condé

