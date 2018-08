L’étau se resserre-t-il autour de Ousmane Kaba ? Des avocats montrent leurs griffes…

Devant la presse, l’avocat de la cellule Balai citoyen a déclaré lundi qu’on n’a pas besoin de demander la levée de l’immunité du député Dr Ousmane Kaba, ancien ministre et président du Pades, contre lequel une plainte est émise pour propos ethnocentristes sur une radio locale.

Me Salifou Béavogui, a confié que la cellule de Balai citoyen a constaté que le 31 juillet 2018, un honorable député de surcroît leader de parti politique étant à l’intérieur du pays précisément en Haute Guinée s’adressant une radio privée de la place, je veux parler de la radio Milo fm , a tenu des propos qui ont été proscrits sur CD , que je détiens ici et ce support proscrit sous forme de document également que je détiens. Dans sa communication le 31 juillet 2018, cet honorable député que vous connaissez tous d’ailleurs, a tenu des propos suivants : « et même le général Sékouba Konaté doit être associé puisqu’il a été celui qui a donné le pouvoir au manding car les autres voulaient aussi le pouvoir« . Ajoutant que « dans ce passage, en faisant l’étude de ces propos et bien aucun Guinéen ne peut rester tranquille. C’est une déclaration profonde, le pouvoir est donné par le peuple et de façon démocratique dans les urnes à travers les règles démocratiques autrement dit c’est le peuple de guinée dans sa souveraineté toute entière à la suite d’un scrutin démocratique organisé conformément au code électoral qui donne le pouvoir, ce n’est pas un homme qui donne le pouvoir ».

Poursuivant, l’homme en robe noir rappelle que « le passage indique en expliquant pourquoi il a insisté sur les barrages en Haute Guinée, au final on lui propose de transporter de l’électricité par les poteaux de Kaléta à Kankan, il explique » si vous acceptez qu’on transporte l’électricité par les poteaux, nous savons tous comment la Guinée est assise, d’autres viendront couper les files ». Nous avons besoin de l’auteur de ces propos à la barre du tribunal pour qu’il vienne nous dire qui sont les Guinéens ou quels sont les Guinéens qui vont déterrer les poteaux qui vont servir de transport de l’électricité pour la Haute Guinée qui est une partie intégrante de notre république unique et indivisible. Donc c’est pourquoi l’association Balai citoyen a décidé saisir monsieur le procureur général et monsieur le procureur de la république près le tribunal de première instance de Dixinn ».

« L’article 4 de la loi fondamentale renvoie aux articles 313 ; 314 et 533 du code pénal sur la discrimination, les propos régionalistes, ethnocentriques. Et les opinions données en discrédits en se déguisant homme politicien, toutes ces attitudes, tous ces comportements sont regroupés dans ces dispositions, que je viens d’énoncer, et qu’il permette une poursuite sereine et équitable contre l’auteur de ces propos« , souligne l’avocat.

» Quelque part il sera relevé que l’auteur de ces propos est un député à l’assemblée nationale et conformément à l’article 65, aucun député ne peut être hors de session ou en session, arrêté, détenu qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée sauf le cas du flagrant délit des poursuites autorisées par l’assemblée nationale et de condamnation définitive. L’auteur des propos ici ne peut bénéficier de l’immunité parlementaire dès lors que les propos ont été tenus, il y a que moins de dix jours, c’est-à-dire le 31 juillet 2018, renouvelable d’ailleurs une fois conformément à l’article 63 du code de procédure pénal. Donc nous estimons qu’on n’aura même pas besoin de la levée de l’immunité parlementaire parce que nous sommes en flagrant délit. Donc automatiquement, notre plainte est une plainte qui peut connaitre une suite maintenant, qui permette l’ouverture d’une enquête judicaire« , a mentionné Me Beavogui.

Elisa Camara

+224 654 95 73