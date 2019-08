L’Inspecteur général des Forces Armées parle de la tournée dans les régions militaires et le long des frontières…

Dans l’émission Douga du mercredi 21 août 2019 de la RTG, réalisée par la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), l’inspecteur général des Forces Armées le général Alpha Ousmane Diallo est revenu sur la tournée du 15 juin au 15 août dernier qu’il a effectuée avec le chef d’état-major de l’Armée le général de brigade Mohamed Diané…

« Le contexte sécuritaire sous-régional et national a motivé le président de la République, Commandant-en-Chef des Forces Armées de Guinée (FAG) et le Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles/Ministre de la Défense nationale (MECAP-MDN) de diligenter une mission d’évaluation opérationnelle et en même temps récapituler les besoins urgents, en application de la Loi de Programmation Militaire, des unités des 4 Régions Militaires dans les domaines des infrastructures, des équipements et de la Ressource Humaine (les effectifs). Car, pour le Président de la République et le Ministre, il est une nécessité absolue pour notre armée de disposer de matériel, d’équipement adéquats et de personnels qualifiés pour être à la hauteur des défis sécuritaires.

Aussi, avons-nous rappeler aux Armées le principe sacro-saint de la neutralité, en observant à tous égards une loyauté sans faille aux institutions républicaines.

Le PRG, après avoir impulsé la Réforme du Secteur de Sécurité qui vise à doter notre pays d’une Armée moderne est prise en exemple aujourd’hui, il a toujours rappelé que l’armée doit se conformer aux règles de l’Etat de droit et il y veille…

L’armée est apolitique, la jeune démocratie guinéenne a besoin d’une armée forte et républicaine; une armée qui se conforme aux règles et aux exigences de l’Etat de droit et qui est débarrassée des réflexes de l’Etat d’exception.

Partout, le message a été le même, l’Armée doit se mettre exclusivement au service du peuple et aux institutions de la République, si elle veut garder sa fierté, son unité, sa cohésion et sa discipline qui font sa force.

Le Président de la République et le Ministre d’Etat Chargé des Affaires Présidentielles /Ministre de La Défense Nationale ont promis que tout sera fait pour permettre à nos forces armées de garantir la sécurité (…) et assurer la défense de l’intégrité du territoire.

Pour terminer, nous avons félicité et encouragé les Forces de Défense et de Sécurité pour leur loyauté, leur disponibilité et leur avons rappelé qu’elles sont subordonnées à l’autorité civile légalement établie, de ce point de vue, elles demeurent au service du pouvoir politique qui, dans toute démocratie, tire sa légitimité de l’onction populaire. »

Source : RTG (émission Douga du mercredi 21 août 2019)