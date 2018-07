L’intercentrale annonce qu’“à partir du 02 août, la base aérienne va être fermée si le gouvernement ne revient pas à 8.000fg” le litre

Ce samedi, à la Bourse du travail, le porte-parole de l’intercentrale syndicale a menacé samedi de faire fermer les services aéroportuaires et portuaires dès le 02 août prochain si leur revendication de ramener le carburant à 8.000fg n’était pas prise en compte par le gouvernement. Avant, Mamadou Mansaré a réitéré que la grève illimitée continue sur toute l’étendue du territoire national.

« D’abord, je commence par vous dire que la grève illimitée sans service minimum est maintenue sur toute l’étendue du territoire national. A partir du 02 Août, la base aérienne va être fermée si le gouvernement ne revient pas à 8.000fg. Ce sera aussi la même chose pour tous les services portuaires et l’approvisionnement. Chaque entité va s’engager, c’est pourquoi votre présence. Déjà les services de l’aéroportuaire : SOGEAC et autres ont fait l’avis de grève qu’ils ont déposé au niveau de toutes les compagnies et au niveau de toutes les chancelleries pour dire qu’à partir du 02 Août, il n’y a pas de travail, tout service sera bloqué au niveau de l’aéroport. Donc, ce sera le même avis qui va être fait au niveau de tous les services portuaires », a annoncé le président de la commission de négociations de l’inter-centrale CNTG-USTG.

Alors que cette grève n’est plus suivie par le secteur du transport, le numéro 2 de l’USTG affirme que l’inter-centrale répondra aux violences en paralysant tous les activités. « Nous félicitons l’ensemble des travailleurs de Guinée, mais surtout, les camarades du transport. De Conakry jusqu’à l’intérieur du pays, nous les félicitons et nous les encourageons. Nous sommes heureux de vous informer que nos camarades qui ont été encerclés, gazéifiés à Labé et emprisonnés, ont retrouvé leur liberté. Ce qui s’est passé à Labé, on ne peut pas vous le décrire. Ils ont encerclé les camarades dans leur siège, ils les ont gazéifiés, ils les ont blessés, tout ce qui était jaune comme véhicule, on a tout cassé, y compris les motos. Vous savez que le jaune c’est la couleur des taxis. La classe ouvrière n’est pas violente, je vous le dis. Mais nous allons répondre par la violence par notre action de cesser toute activité pour paralyser le pays. Puisque ceux qui comprennent que malgré la répression, c’est la voix du peuple qui compte », a-t-il dit.

A rappeler que cette grève illimitée qui est lancée depuis ce lundi 23 Juillet dernier vise au ralentissement de toutes les activités dans le pays en vue de la réduction du prix du carburant à 8.000fg négocié actuellement à 10 000 fg.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098