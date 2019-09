Livre : l’ingénieur Sékouba Camara ‘’BIG’’ signe trois ouvrages

« La Guinée dans le rétroviseur ; Destin perturbé ; Problématique de l’Immigration. » Ce sont ces trois œuvres littéraires que viennent d’être publiées par l’ingénieur Sékouba Camara affectueusement appelé ‘’BIG’’, ancien directeur adjoint de la Société Guinéenne d’Électricité.

La cérémonie dédicace de ces livres s’est déroulée ce samedi 28 septembre, dans les locaux de la Maison des écrivains de Guinée sise au quartier Taouyah, dans la commune de Ratoma en présence des écrivains de Guinée et de plusieurs autres invités de marque.

Prenant la parole pour la circonstance, l’auteur de ces trois ouvrages n’a pas manqué de mots pour remercier et féliciter tous ceux de près ou de loin l’ont soutenu dans cette nouvelle aventure. Poursuivant, il a fait cette brève présentation de ces ouvrages dédicacés en ces termes :

« Le 1er livre, retrace l’histoire de la Guinée. C’est après le passage de deux explorateurs qui ont rapporté l’état de situation du pays à la puissance coloniale que celle-ci fut habitée par l’intention de venir s’accaparer de ses ressources dont elle avait besoin pour le fonctionnement de ses usines qui avaient souffert par l’effet des guerres (…). Mais à un certain moment, en voulant faire ce forcing de pénétration coloniale, ils se sont heurtés à l’opposition farouche de nos héros. Le second ouvrage, qui est Destin perturbé, ce sont deux écoliers franco-guinéens qui avaient tissé des liens d’amour. Malheureusement, le referendum de 1958, a mis fin à leur folie de jeunesse, parce que la puissance coloniale avait rapatrié tous ses expatriés. Enfin, la Problématique de l’Immigration, dit que l’immigration ne date pas d’aujourd’hui. Elle existait sous la forme de transhumance et d’exode rural… »

Youssouf Keita

