Le politique sud-africain Julius Malema, un dur à cuir, était à Conakry

Le jeune terrible de la politique sud-africaine Julius Sello Malema, ancien président de la ligue de jeunesse du Congrès national africain (ANC) était à Conakry jusqu’en début de cette semaine. Le politique le plus virulent contre les fermiers blancs, les accusant de « criminels » qui ont volé la terre, a eu plusieurs rencontres en Guinée. Même si l’objet de sa visite reste encore un mystère.

Selon une note de Wikipédia, en 2012, exclu de l’ANC, Malema, 38 ans, un dur à cuir, fonde un nouveau parti qui se revendique anticapitaliste et panafricaniste, les Economic Freedom Fighters, basé sur l’expropriation des terres et la nationalisation des mines sans compensation. Aux élections générales sud-africaines de 2014, EFF obtient 6,4 % des voix et devient la troisième formation politique de la première puissance du continent.

Noumoukè