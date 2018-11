L’opposition annonce une marche sur l’itinéraire Dixinn-Kaloum, jeudi

L’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo a annoncé vendredi une nouvelle série de manifestations à Conakry.

Au terme d’une réunion qui s’est tenue ce vendredi au Quartier général de l’UFDG à Dixinn, les opposant au régime d’Alpha Condé décide d’organiser une marche le jeudi 29 novembre sur l’itinéraire allant de Dixinn au palais du peuple.

Pr ailleurs Cellou Dalein et ses pairs condamnent les arrestations et l’emprisonnement de leurs militants

« L’opposition condamne de manière la plus stricte et la plus ferme les arrestations arbitraires qui ont eu lieu hier et les emprisonnements de nos militants et militantes. Nous avons décidé de manifester jeudi prochain sur l’itinéraire allant de Dixinn au Palais du peuple », a dit Ahmed Kourouma, vice-président du parti GRUP tout en annonçant des manifestations des femmes de l’opposition.

« Pendant la semaine, il y aura des manifestations discontinues des femmes de l’opposition contre les assassinats ciblés des leurs enfants, l’impunité et le manque d’enquête. Dans les jours à venir, nous allons rediscuter de la stratégie en ce qui concerne les manifestations » ajoute-t-il et de promettre de maintenir la pression contre le gouvernement

« Sachez que nous allons continuer à maintenir la pression sur l’État parce que nous ne céderons pas une pouce de terrain à la militarisation qui est en cours de notre pays », conclut-t-il.

Thierno Sadou Diallo

